«¿Estás resfriado?» Thierry Henry pide a Gianluca Prestianni que diga la verdad sobre el incidente de Vinicius Junior en un emotivo discurso sobre el «agotador» racismo en el fútbol

Henry no cree que Prestianni haya sido sincero sobre el incidente. El exdelantero del Arsenal y del Barcelona declaró en CBS Sports: «Puedo identificarme con lo que está pasando Vinicius. A mí me ha pasado muchas veces en el campo. Lo he comentado muchas veces después de los partidos. También me han acusado de buscar excusas después de los partidos cuando me pasaba eso. A veces te sientes solo, porque va a ser tu palabra contra la suya.

No sabemos lo que ha dicho Prestianni, porque ha sido muy valiente al taparse la boca con la camiseta para asegurarse de que no viéramos lo que decía, lo que, evidentemente, ya te hace parecer sospechoso. Porque no querías que la gente viera o leyera lo que decías. Entonces, la reacción de Vinicius me dice que ha pasado algo que no está bien. Todavía no sabemos qué se dijo. Vinicius puede contarnos su versión, y Prestianni, estoy seguro, no nos dirá lo que realmente dijo, porque vi en un momento dado a Kylian Mbappé enfrentarse a él y decirle: «No he dicho nada».

«Bueno, al menos debe haber dicho algo. Sientes que ya no sabes qué hacer. Estamos en 2026 y, después de un partido como ese, en el que se supone que debemos hablar de su brillante gol, no deberíamos tener que lidiar con el árbitro diciéndote que no vayas al banderín de córner, porque eso incitará al público. Es un córner, ¿no puede sacar un córner? No puede ir allí a sacar un córner solo porque la gente piense lo que piense. De repente se convierte en una víctima. Lo entiendo. Te aseguro que, cuando eso ocurre, ya no sabes qué hacer.

«Una vez intentó marcharse en España y otra vez intentó devolver una patada a alguien porque ya había tenido suficiente. Ahora fue a ver al árbitro para contarle lo que había pasado. Yo he estado en esa situación. El árbitro también me dijo que no podía hacer nada al respecto». Veamos qué tan grande es Prestianni. Cuéntanos lo que dijiste. Debes haber dicho algo, porque no puedes ir a Mbappé y decirle: «No dije nada». ¿Qué quieres decir con que te tapaste la nariz? ¿Estás resfriado?