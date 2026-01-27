Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
State of Canada CBsGOAL
Thomas Hindle

Estado de Canadá previo al Mundial 2026: Moise Bombito y Derek Cornelius ilusionan como jugadores de élite pese a las lesiones

Con Moise Bombito y Derek Cornelius como pilares defensivos, Jesse Marsch confía en su talento, siempre que ambos lleguen en plena forma al torneo.

Los defensores centrales no siempre tienen que ser de élite. Claro, existe el dicho sobre las defensas y los campeonatos. Pero este es un equipo de Jesse Marsch, y lo que tiende a importar para sus equipos - la alta presión y todo - es tanto el atletismo como la inteligencia. Los mejores de sus equipos a lo largo de los años no siempre han sido bendecidos con defensores centrales de clase mundial. Pero todos ellos han sido buenos en el juego aéreo y difíciles de enfrentar en 1 contra 1. Suena reductivo, pero a veces solo necesitas muchachos grandes que puedan ganar entradas. 

Y eso es lo que Canadá tiene aquí. Moise Bombito y Derek Cornelius, la pareja de defensores centrales de primera elección de Canadá, ofrece una fina mezcla de inteligencia y atletismo. Bombito es increíblemente rápido y ordenado en la posesión. Cornelius es inmenso en una entrada y sorprendentemente buen driblador para su tamaño. Juntos, forman un dúo de defensores centrales bastante sólido. 

También hay profundidad detrás de ellos. Marsch probablemente podrá llevar a cuatro o cinco defensores centrales a la Copa del Mundo, y en un grupo que incluye a Luc De Fougerolles, Joel Waterman, Kamal Miller y Alfie Jones, tiene muchas opciones para elegir, así como un liderazgo veterano confiable. Canadá tiene estrellas en la delantera y en los laterales. Pero en la defensa central tienen fiabilidad. Y eso podría ser más valioso que cualquier otra cosa que alguien más pueda proporcionar.

GOAL analiza a los defensores centrales de Canadá como parte de su cobertura rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Estado anterior de Canadá: Porteros|Laterales
  • Moise BombitoGetty

    Los titulares: Moise Bombito y Derek Cornelius

    Bombito es una de las grandes historias de éxito en materia de transferencias de la Major League Soccer. De hecho, encarna a la perfección lo que la liga aspira a ser: un talento detectado a temprana edad, desarrollado y vendido a Europa en el momento justo, generando beneficios. Hoy, con 25 años, Bombito se ha asentado con solidez en la Ligue 1. Cuando está en plenitud física, es una pieza clave en un buen equipo del Niza y, en su mejor versión, uno de los defensores más destacados de su posición. Las lesiones, eso sí, han marcado su trayectoria, especialmente una grave fractura de pierna sufrida en noviembre, pero todo indica que llegará plenamente recuperado a la Copa del Mundo.

    A su lado aparece Cornelius, otro exjugador de la MLS que ha sabido abrirse camino en Europa. Tras salir de Vancouver, pasó por Panetolikos, Malmö y Marsella antes de recalar en el Rangers, donde hoy es habitual en el once del conjunto escocés. Se incorporó a la selección canadiense en 2018 y es uno de los pocos futbolistas que ha logrado mantenerse a través de distintas etapas del equipo. En la actualidad, es uno de los hombres de confianza de Marsch y una presencia sólida y fiable en el corazón de la defensa.

    • Anuncios
  • Luc De FougerollesGetty

    Los suplentes: Luc De Fougerolles y Joel Waterman

    Como sucede en muchas posiciones de este equipo, hay razones para confiar en las alternativas, aunque por caminos distintos. De Fougerolles apunta claramente a ser el futuro de la selección como defensor central, aunque este Mundial parece llegarle un poco pronto para asumir la titularidad. Aun así, su progresión ha sido notable durante su cesión en el Dender EH de Bélgica, procedente del Fulham. Con apenas 20 años, todavía no ha definido una posición ideal —puede desempeñarse tanto como lateral como en el centro de la zaga—, pero esa versatilidad podría abrirle las puertas del primer equipo antes de lo previsto. Marsch le otorgó nueve apariciones en 2025, suficientes para que fuera elegido Jugador Joven del Año de Canadá.

    Waterman, por su parte, se encuentra en el extremo opuesto de su trayectoria. El veterano de la MLS fue titular indiscutido en el CF Montréal entre 2020 y 2025, antes de ser traspasado a Chicago en agosto. Ingresó al plantel para la Copa América 2024 como reemplazo por lesión y, desde entonces, se ha mantenido en la órbita del equipo. No es un jugador de fuegos artificiales, pero a sus 30 años ofrece algo muy valorado: fiabilidad constante.

  • Curaçao v Canada - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Entran en la discusión: Kamal Miller, Jamie Knight-Lebel y Alfie Jones

    Y es aquí donde el panorama empieza a complicarse. Miller fue una pieza clave del equipo en 2022, pero en los últimos años nunca ha logrado reencontrar su mejor versión, viendo cómo su protagonismo con la selección ha ido disminuyendo temporada tras temporada. Durante un tiempo pareció inamovible, pero todo indica que ahora deberá conformarse con un rol secundario.

    Jamie Knight-Lebel, por su parte, reúne todas las condiciones necesarias y ha dejado destellos interesantes en distintas oportunidades, aunque con apenas 21 años quizá aún sea demasiado joven para garantizar minutos de manera regular. Y luego está Alfie Jones, del Middlesbrough, un perfil más versátil, capaz de desempeñarse tanto como mediocampista defensivo como en el centro de la zaga. Fue titular ante Venezuela en noviembre y dejó una grata impresión, algo que podría bastarle para ganarse más oportunidades en el futuro cercano.

  • Jesse Marsch Canada 2025Getty

    La última palabra

    En principio, el panorama es bastante claro. Con Cornelius y Bombito, Les Rouges cuentan con una pareja de defensores centrales con el talento necesario para competir a un alto nivel este verano. Si existe alguna preocupación, pasa principalmente por el estado físico, sobre todo en el caso de Bombito. Las lesiones recurrentes han limitado su continuidad, pero cuando está en condiciones óptimas, Canadá dispone de una presencia verdaderamente dominante en la zaga.

    ¿La buena noticia? Las alternativas que vienen detrás pueden cumplir sin mayores sobresaltos. Puede que no sea la línea más fuerte a disposición de Marsch, pero este grupo ofrece lo necesario para sostener la base de un equipo sólido y competitivo.

0