«Está negociando»: el padre de Rodri ofrece información actualizada sobre el futuro de la estrella del Manchester City en medio de los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid

El futuro de Rodri ha sido un tema muy comentado en el fútbol europeo durante algún tiempo, ya que su contrato actual con el Manchester City se acerca a su fecha de vencimiento en 2027. El internacional español, que ha sido pieza clave del dominio de Pep Guardiola desde su llegada procedente del Atlético de Madrid en 2019, es, según se informa, uno de los principales objetivos del Real Madrid.

En una ceremonia de entrega de premios celebrada en Madrid, el padre de Rodri, Antonio Hernández, se refirió a los rumores que rodean a su hijo. Aunque destacó que el jugador de 29 años sigue feliz en Manchester, no llegó a garantizar su renovación. «Si dijera algo, tendría que matarte», bromeó Hernández ante los periodistas cuando le presionaron sobre el tema. «No puedo decir nada. Se encuentra muy a gusto donde está. Es posible que aún no lo sepa [dónde jugará]. Está negociando. Pero yo no sé nada. La historia aún está por escribir».