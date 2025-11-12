Getty/GOAL
"Espero que pueda jugar con nosotros" - Joan Garcia, ansioso por que Lionel Messi regrese a Barcelona después de la sorprendente visita del astro del Inter Miami al Camp Nou
El emotivo regreso de Messi a medianoche al Camp Nou
Messi envió ondas de choque a través de Barcelona esta semana después de hacer una visita sorpresa a medianoche al recién renovado Camp Nou, pisando el campo que una vez iluminó durante casi dos décadas. Actualmente en un descanso de sus deberes en la MLS con Inter Miami, Messi aprovechó la oportunidad para recorrer las renovaciones en curso del estadio y compartir un mensaje emotivo con los fanáticos del Barcelona, su primero desde que dejó el club en 2021.
El argentino publicó una nota emocional en Instagram tras la visita: “Anoche regresé a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero algún día poder volver, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca llegué a...”
El mensaje de Messi inmediatamente desató especulaciones sobre un posible retorno en préstamo en 2026, aunque los oficiales del Barcelona se apresuraron a descartar los rumores. Aún así, para fanáticos y jugadores por igual, su visita fue un recordatorio del vínculo inquebrantable entre el club y su mayor ícono.
- Getty/Instagram
"Espero que pueda jugar con nosotros" - Joan Garcia sobre Messi y sus compañeros
Hablando con RAC1, el portero del Barcelona Joan Garcia reveló la sorpresa en el vestuario cuando salió a la luz la visita de Messi y admitió que él también sueña con jugar junto al gran argentino.
“Nadie esperaba que Messi hiciera eso, está bien lo que hizo. Hablamos de ello en el vestuario, pero tampoco le dimos mucha importancia,” dijo Garcia. “Espero que pueda venir y jugar con nosotros, pero no sé cuán posible o realista sea eso.”
El ex portero del Espanyol, que se unió al Barça en el verano, también aprovechó la ocasión para hablar sobre sus relaciones con los porteros del equipo.
Sobre Wojciech Szczesny, dijo con calidez: “Es una estrella. Es muy divertido, nos reímos mucho con él. Aquellos de nosotros que hablamos catalán le estamos enseñando palabras.”
Garcia defendió al portero polaco ante las críticas por los goles recientes concedidos: “Eso es lo que Hansi nos pide, sabiendo que a veces no funcionará. Me dijo que así jugamos, y que puede pasar.”
Cuando se le preguntó sobre Marc-Andre ter Stegen, Garcia se mostró igualmente sereno: “Con Ter, todo está bien. La relación es normal, como con cualquier otro compañero. No fue incómodo para mí.”
Laporta descarta cesión pero promete un ‘hermoso homenaje’ para Messi
El presidente del Barça, Joan Laporta, también se refirió a la visita de Messi durante una entrevista con Catalunya Radio, descartando rumores de un regreso a corto plazo en calidad de préstamo mientras reafirmó que el club está preparando un homenaje adecuado para su ex capitán.
“Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas”, dijo Laporta.
El presidente admitió que desconocía la visita de la estrella del Inter Miami pero expresó su alegría por el gesto: “No sabía que venía, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo sucedió, creo que fue una dulce decisión espontánea; acababa de cenar y le apetecía venir con algunos amigos. Es justo que Leo reciba el homenaje más hermoso del mundo.”
Laporta confirmó que el club está trabajando en una ceremonia de homenaje dedicada a Messi una vez que se completen las renovaciones del Camp Nou, con el nuevo estadio que se espera albergue a 105,000 aficionados.
- Getty Images Sport
El regreso de Joan García se acerca mientras se avecina su debut en el Camp Nou.
Mientras que el foco ha estado en el emotivo regreso de Messi, el propio García está cerca de hacer su propio regreso. El portero de 24 años ha estado fuera de juego durante varios meses tras una cirugía de menisco, pero ahora se espera que regrese después del parón internacional. El próximo enfrentamiento de La Liga contra el Athletic Club el 22 de noviembre, después del parón internacional, podría marcar el tan esperado debut de García en el estadio renovado, un momento que admite ha estado esperando con ansias.
Por ahora, sin embargo, incluso mientras García espera volver al campo, sus pensamientos reflejan los de millones de fanáticos del Barcelona en todo el mundo: el sueño de ver a Messi de regreso donde todo comenzó.
