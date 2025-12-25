Leboeuf, quien ganó la Copa del Mundo con Francia en 1998 y habló en asociación con BetVictor Online Casino, le dijo a GOAL cuando se le preguntó sobre las recientes afirmaciones de Ronaldo de que no necesita un título mundial para consolidar su legado: “No está mintiendo porque lo que ha logrado ya es fantástico, pero Ronaldo y Messi - de todos los títulos, fue una carrera entre esos dos por el Balón de Oro, se convirtió en a quién prefieres. Se convirtió en una pregunta constante - ¿eres más Messi o Ronaldo? Durante más de una década fue eso.

“Esos jugadores ya lograron grandes títulos, pero es cierto que una Copa del Mundo marca la diferencia. A veces he criticado a Ronaldo por lo que ha hecho y he sido atacado por sus fanáticos. Algunas personas dicen: '¿Qué has logrado en tu vida?' Yo digo: 'Gané la Copa del Mundo, él no'. ¡Es la respuesta fácil!

“Por supuesto que lo ha hecho mejor que yo, es un jugador fantástico, pero ganar una Copa del Mundo marca la diferencia - incluso si eres Frank Leboeuf, pero aún más si eres Ronaldo después de que Messi la ha ganado.

“Fue como si en 2022 la Copa del Mundo estuviera dedicada a Messi. Realmente espero que 2026 esté dedicada a Cristiano Ronaldo. Sería fantástico para él ganar una Copa del Mundo, y para Portugal. Portugal tiene un equipazo, así que es posible.”

Getty Images