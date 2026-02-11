AFP
«Esperábamos algo mejor»: las dificultades de Paul Pogba en Mónaco son «difíciles para todos los miembros de la familia», afirma su hermano Mathias.
El regreso a la realidad golpea con fuerza tras las altas expectativas
El esperado regreso de Pogba al fútbol profesional con el Mónaco se ha topado con un importante obstáculo, ya que el centrocampista está teniendo dificultades para superar sus persistentes problemas físicos. Tras fichar por el club del Principado el verano pasado, tras el fin de su sanción por dopaje, el jugador de 32 años esperaba reactivar su carrera en la Ligue 1. Sin embargo, el ganador de la Copa del Mundo lleva fuera de juego desde el 5 de diciembre por una lesión recurrente en la pantorrilla, lo que le ha llevado a quedar fuera de la plantilla del Mónaco para la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.
En declaraciones a RMC Sport, Mathias ofreció una sombría valoración del estado actual de su hermano. Sugirió que las expectativas sobre el impacto inmediato de Paul eran quizás demasiado altas, dada su larga ausencia del fútbol, y que la dura realidad de la intensidad del fútbol de élite le ha pasado factura.
«Es frustrante, no solo para él, sino para toda la familia. Le dije que no podía volver al 100 % de inmediato», dijo Mathias, reflexionando sobre el entusiasmo inicial que rodeó el fichaje. «Esperábamos más de su regreso. Pero esta es la realidad. El cuerpo no está acostumbrado a este tipo de ritmo de alta intensidad».
«No somos robots», Mathias sobre el desgaste físico.
Mathias explicó que, aunque la familia sigue apoyándole, hay un sentimiento colectivo de frustración por los contratiempos físicos. Destacó la extrema dificultad de adaptarse al ritmo del fútbol profesional después de dos años de inactividad, y señaló que el cuerpo de Paul está enviando señales de alerta debido al repentino aumento de la carga de trabajo.
«No somos robots», continuó Mathias. «Cuando vuelves, tienes que hacerlo poco a poco, de lo contrario te envía señales. Eso es exactamente lo que le está pasando».
Lucha mental por un centrocampista «resistente»
Más allá de los problemas físicos, Mathias reveló la tensión psicológica que la situación está causando al excentrocampista del Manchester United y a su círculo más cercano. Tras librar una larga batalla legal para limpiar su nombre y volver a los terrenos de juego, sufrir una lesión muscular recurrente ha sido un duro golpe para un jugador desesperado por demostrar que todavía pertenece al más alto nivel.
«Somos pacientes y resistentes. Él tendrá esa paciencia para volver a su mejor nivel», añadió. «Está trabajando. Es más difícil mentalmente. Tienes grandes expectativas. Estás entusiasmado y luego te vuelven a apuñalar por la espalda. Se trata de recuperarse una y otra vez. Es una combinación de cosas. Está el deseo de volver al campo, pero el cuerpo te dice que no vayas demasiado rápido. Hay porcentajes por todas partes: físicos, cardiovasculares, mentales... Tendremos que ser pacientes. Siempre lo hemos tomado día a día».
Añadió: «Le enviamos mensajes de ánimo. El resto depende de él. Conoce este mundo desde hace años. Nosotros solo hacemos nuestra parte, el resto depende de él».
La exclusión de la Liga de Campeones agrava la desgracia
La lesión ya ha tenido consecuencias tangibles para la temporada de Pogba. El Mónaco confirmó recientemente su plantilla para las eliminatorias de la Liga de Campeones, y Pogba fue la ausencia más destacada. La decisión subraya la incertidumbre que rodea la fecha de su regreso y la necesidad del club de contar con jugadores en plena forma para los cruciales partidos europeos.
Aunque el club mantiene públicamente que está gestionando cuidadosamente su estado físico, la falta de un calendario claro preocupa a los aficionados que esperaban ver al ganador de la Copa del Mundo de 2018 volver a su mejor nivel. Por ahora, Pogba sigue atrapado en un ciclo de rehabilitación, librando una «batalla global» para salvar su temporada y, quizás, su carrera al más alto nivel.
