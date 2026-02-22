O'Reilly anotó dos de esos goles, uno a cada lado del empate de su compañero Lewis Hall, también aspirante a la Copa del Mundo con Inglaterra, y finalmente le dio al City tres valiosos puntos. Puede que para algunos haya sido un héroe inesperado, pero se le ha colocado en una posición más adelantada en el mediocampo, tras haber jugado a menudo como lateral, y sus hazañas no son ninguna sorpresa para su entrenador.

Guardiola dijo a TNT Sports sobre la estrella local O'Reilly: «Nico nos da en el centro el físico que necesitamos. Ahora juega en su posición. Siempre ha jugado ahí, es muy completo y muy joven. Estoy muy contento de que la academia haya producido a estos increíbles jugadores, Nico, Phil [Foden] y Rico [Lewis]».

El exdefensa del City Joleon Lescott fue otro de los que alabó rápidamente el rendimiento de O'Reilly, junto con su capacidad para ocupar múltiples posiciones en el campo. El excentral declaró a BBC Sport: «Creo que, como jugador joven, quieres jugar y dices que sí, que jugarás en cualquier posición. Pero cuando te dan la oportunidad de jugar en un equipo tan increíble en una fase tan importante de la temporada, te dan la oportunidad de jugar en tu mejor posición porque el entrenador confía en que influirás en el partido como lo ha hecho. Eso le dará mucha confianza.

Creo que se está convirtiendo en un jugador indispensable. Una vez más, es fácil reconocerlo porque hoy ha marcado dos goles, pero en partidos anteriores ha demostrado su capacidad atlética y, cuando el equipo ha carecido de piernas en la transición, ya sea hacia adelante o hacia atrás, ha demostrado que puede recuperarse y esta noche ha estado muy bien en la retaguardia».