'Es muy difícil rechazar al Real Madrid' - Los aficionados del Liverpool simplemente 'no entienden' la decisión de Trent Alexander-Arnold de unirse a los gigantes de La Liga, mientras que una ex estrella de los Reds lo respalda para sacar su 'mejor versión' después de un período difícil

Pennant, quien jugó para el club de Anfield entre 2006 y 2008, opinó después de que el joven de 27 años recibiera una recepción hostil en su primera vez de regreso a Merseyside con su nuevo club.

Alexander-Arnold se unió a los 15 veces campeones de la Liga de Campeones en junio, ya que el Madrid pagó una tarifa de €10 millones para asegurar sus servicios temprano, permitiéndole participar en la Copa Mundial de Clubes, poco antes de que su contrato llegara a su fin.

La decisión del nativo de Liverpool de terminar su asociación de 20 años con el club de su infancia enfureció a una parte significativa de la afición, culminando en un regreso difícil en el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta semana.

Cualquier esperanza de una cálida bienvenida para el exvicecapitán del Liverpool se extinguió rápidamente el martes por la noche. Cuando el nombre de Alexander-Arnold fue anunciado por los altavoces de Anfield, un coro de silbidos y abucheos resonó entre los aficionados locales. El internacional inglés, que fue nombrado en el banquillo por el entrenador Xabi Alonso para el choque, fue visto riéndose y sonriendo con los compañeros de equipo durante el calentamiento, aparentemente imperturbable por la desaprobación.

La noche terminó en una mayor decepción para el lateral derecho, ya que entró desde el banquillo en el minuto 82 pero no pudo salvar al Madrid de una derrota por 1-0 ante el equipo de Arne Slot.