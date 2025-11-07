'Es muy difícil rechazar al Real Madrid' - Los aficionados del Liverpool simplemente 'no entienden' la decisión de Trent Alexander-Arnold de unirse a los gigantes de La Liga, mientras que una ex estrella de los Reds lo respalda para sacar su 'mejor versión' después de un período difícil
Pennant defiende a Trent
Pennant, quien jugó para el club de Anfield entre 2006 y 2008, opinó después de que el joven de 27 años recibiera una recepción hostil en su primera vez de regreso a Merseyside con su nuevo club.
Alexander-Arnold se unió a los 15 veces campeones de la Liga de Campeones en junio, ya que el Madrid pagó una tarifa de €10 millones para asegurar sus servicios temprano, permitiéndole participar en la Copa Mundial de Clubes, poco antes de que su contrato llegara a su fin.
La decisión del nativo de Liverpool de terminar su asociación de 20 años con el club de su infancia enfureció a una parte significativa de la afición, culminando en un regreso difícil en el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta semana.
Cualquier esperanza de una cálida bienvenida para el exvicecapitán del Liverpool se extinguió rápidamente el martes por la noche. Cuando el nombre de Alexander-Arnold fue anunciado por los altavoces de Anfield, un coro de silbidos y abucheos resonó entre los aficionados locales. El internacional inglés, que fue nombrado en el banquillo por el entrenador Xabi Alonso para el choque, fue visto riéndose y sonriendo con los compañeros de equipo durante el calentamiento, aparentemente imperturbable por la desaprobación.
La noche terminó en una mayor decepción para el lateral derecho, ya que entró desde el banquillo en el minuto 82 pero no pudo salvar al Madrid de una derrota por 1-0 ante el equipo de Arne Slot.
- Getty Images Sport
Pennant: 'Los aficionados sienten que ha abandonado el club'
Pennant, hablando con AS, ofreció una explicación para la respuesta vitriólica de los aficionados del Liverpool, atribuyéndola a su intensa conexión con el club.
“Es difícil porque los aficionados del Liverpool son muy apasionados. Obviamente, no les gustó que se fuera," dijo Pennant. “Los aficionados no lo entienden. Piensan que debería quedarse en el Liverpool porque es más que un club, es una familia. Sienten que ha abandonado al club, la ciudad y los aficionados. Entiendo por qué los aficionados están molestos. Nadie quiere ver a un gran jugador dejar su club, especialmente cuando ha estado allí tanto tiempo."
Ex-Red defiende oferta 'irresistible' del Real Madrid
A pesar de comprender la frustración de los aficionados, Pennant defendió firmemente el derecho del jugador a buscar un nuevo desafío, destacando su extenso servicio y logros en Anfield, que incluyen dos títulos de la Premier League y un trofeo de la Liga de Campeones.
“El otro lado de la moneda es que fue un gran servidor para el Liverpool," argumentó Pennant. "Estuvo en el club desde muy joven y ascendió hasta ganar todo con ellos. ¿Habrían tenido el mismo éxito sin él?
"Fue un gran jugador, pero llega un momento en la carrera de un jugador en el que quieren probar algo diferente, y la oportunidad de jugar para un club como el Real Madrid no es algo que esté disponible para la mayoría de los jugadores y es muy difícil de rechazar.”
Pennant agregó que aunque aprecia la reacción emocional de los aficionados, también reconoce que algunos aficionados estarán agradecidos por las contribuciones de Alexander-Arnold.
"Por otro lado, aprecio que algunos aficionados le estén agradeciendo por lo que ha hecho y le deseen todo lo mejor en el Real Madrid.”
Comienzo lento y problemas de lesiones afectan la mudanza de Madrid
La adaptación de Alexander-Arnold a la vida en la capital española ha sido difícil. Su tiempo comenzó con actuaciones "menos que estelares" durante el Mundial de Clubes, y su progreso se vio significativamente frenado por una lesión en el isquiotibial sufrida en septiembre.
Esa lesión ha limitado severamente su participación en la temporada 2025-2026. El lateral derecho, que lleva el número 12 para Los Blancos, ha jugado solo 151 minutos en cuatro apariciones en La Liga y apenas 14 minutos en dos partidos de la Liga de Campeones.
A pesar del inicio lento, Pennant está convencido de que Alexander-Arnold finalmente demostrará su calidad en el Santiago Bernabéu. Comparó las luchas del defensor con las de otros grandes talentos de la Premier League que se están adaptando a nuevos entornos.
“Hemos visto lo difícil que es para los grandes jugadores adaptarse a nuevos clubes. Está sucediendo ahora mismo con Alexander Isak y Florian Wirtz en Liverpool", agregó Pennant.
“Ir a un nuevo equipo puede ser difícil, y la mayoría de los jugadores necesitan tiempo para adaptarse, especialmente cuando se han mudado a un país extranjero y están tratando de aprender un nuevo idioma. Está fuera de su zona de confort y todo a lo que estaba acostumbrado en Liverpool, donde había pasado toda su vida... es diferente.
"Le tomará tiempo adaptarse a su nuevo entorno y hacer de Madrid su hogar. Una vez que lo haya hecho, veremos lo mejor de Trent."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue? La lesión de Carvajal abre la puerta para Alexander-Arnold
Alonso insistió en que el jugador estaba en forma para el enfrentamiento en Anfield, afirmando antes del partido: "Está bien... está disponible para cualquier cantidad de minutos. Mañana puede jugar y después de la lesión que tuvo necesitamos sus cualidades."
Ahora se ha presentado una oportunidad para asegurar un puesto titular. El capitán del Madrid y lateral derecho titular, Dani Carvajal, ha sido descartado tras someterse a una cirugía de rodilla, sin esperarse su regreso hasta principios de 2026.
Con Carvajal fuera de juego, la posición está abierta para que Alexander-Arnold la ocupe, habiendo sido ocupada previamente por el centrocampista Fede Valverde. Los Blancos vuelven a la acción en La Liga el sábado contra el Rayo Vallecano, un partido que podría ver al internacional inglés hacer su primera titularidad en la liga en casi dos meses.