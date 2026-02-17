Getty Images Sport
¿Es Michael Olise el nuevo Arjen Robben? La leyenda del Bayern de Múnich establece una increíble comparación en medio de la floreciente asociación del extremo con un lateral al estilo Philipp Lahm
Laimer y Olise: un dúo como Lahm y Robben
Durante más de una década, el flanco derecho del Allianz Arena fue sinónimo de la comprensión telepática que compartían Lahm y Robben. Desde que ese legendario dúo colgó las botas, el Bayern de Múnich ha buscado incansablemente replicar esa devastadora combinación de solidez defensiva y talento ofensivo invertido. En su última columna para Sky Sport, la leyenda del club Lothar Matthaus sugiere que esta larga búsqueda podría haber llegado a su fin. Laimer se ha reinventado como un lateral derecho de alto rendimiento bajo las órdenes de Vincent Kompany, lo que ha dado lugar a una conexión eléctrica con Olise.
El extremo francés ha sido toda una revelación desde su llegada a Baviera, cortando con frecuencia hacia dentro con su letal pierna izquierda de una manera que recuerda inquietantemente al Robben de sus mejores tiempos. Con Olise actualmente liderando las estadísticas de la Bundesliga, con 13 goles y más de 20 asistencias en todas las competiciones esta temporada, ha encontrado el complemento perfecto en Laimer, un compañero que ofrece la seguridad defensiva absoluta necesaria para que un genio creativo pueda moverse con libertad.
«Konrad Laimer se ha convertido en un jugador muy importante en defensa», afirmó. «Creo que el equipo rindió peor en los tres o cuatro partidos en los que no estuvo. Laimer es excepcional como lateral derecho, que en realidad no es su posición, y también tiene un gran impacto en el juego ofensivo. Forma un dúo con Michael Olise, similar al de Philipp Lahm y Arjen Robben».
El dilema contractual al que se enfrenta el Bayern
Con el contrato de Laimer vigente hasta 2027, el Bayern se acerca al momento crítico en el que debe decidir si prolongar su contrato o arriesgarse a que su valor se deprecie. La situación obliga a la directiva a sopesar la enorme utilidad del defensa frente a su valor comercial. Aunque no venda camisetas como un delantero estrella, su consistencia es innegable. Sin embargo, el experto sugiere que, en la brutal realidad del mercado de fichajes, Laimer entra en una categoría diferente a la de los «intocables» del club.
«Obviamente, su marcha sería una pérdida, pero sería más fácil de reemplazar que a un líder como Harry Kane, Joshua Kimmich o Dayot Upamecano», admitió la leyenda. «Alphonso Davies también firmó un buen contrato nuevo hace algún tiempo, y entiendo que Laimer quiera ascender en la estructura salarial».
Los dolores de cabeza de la estructura salarial para los bávaros
La mesa de negociaciones del Bayern se ha convertido en un lugar complicado en los últimos años. Los días en los que los detalles salariales se mantenían en secreto han quedado atrás, ya que las filtraciones exponen con frecuencia la nómina del club al público y al vestuario. Esta transparencia ha supuesto un importante quebradero de cabeza para el director Max Eberl, que tiene la tarea de recortar un presupuesto inflado y, al mismo tiempo, mantener la armonía en una plantilla de superestrellas con un gran ego.
«Hace cinco o seis años, empezaron a filtrarse las cifras salariales. Desde entonces, todo el mundo sabe lo que ganan los demás. Los jugadores se atreven a preguntar: "¿Por qué él cobra más que yo?", explicó la leyenda sobre el ambiente actual en el vestuario. «Eso no ha facilitado las cosas al FC Bayern, y esa es la dificultad a la que se enfrenta ahora Max Eberl. Pero creo que Konni Laimer es tan valioso como un jugador que gana cinco, seis o siete millones más».
¿Por qué debería cambiar Laimer?
A pesar del potencial de un salario más alto en el extranjero, la opinión predominante sugiere que lo mejor para Laimer es quedarse donde está. Posee una ventaja poco común en Múnich: una profunda conexión con la dirección deportiva. Su relación con el director deportivo Christoph Freund se remonta a la época en que ambos compartieron el Red Bull Salzburgo, lo que ha creado un vínculo de confianza difícil de replicar en otros lugares. Además, la llegada de Kompany ha revitalizado el ambiente en el club, convirtiendo a Múnich en un destino para disfrutar y ganar títulos.
«¿Por qué debería elegir irse al extranjero por medio millón o un millón más, donde primero tendría que adaptarse y volver a demostrar su valía?», preguntó el experto, cuestionando la lógica de un traspaso. «En Vincent Kompany, tiene un entrenador que apoya a sus jugadores y les inculca la importancia de disfrutar. Un futbolista profesional... disfruta jugando en un club donde hay diversión y camaradería, y donde se ganan títulos. Todo eso lo tiene en el FC Bayern».
