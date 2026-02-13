Getty
Traducido por
«Es increíble»: Phil Parkinson, entrenador del Wrexham, da su opinión sobre el plan para ampliar la estructura de los play-offs del Campeonato
Cuándo votarán los clubes de la EFL sobre la ampliación de los play-offs del Campeonato
Los clubes de la EFL votarán las propuestas sobre los play-offs en una junta general extraordinaria que se celebrará el 5 de marzo. Tal y como están las cosas, no hay planes de modificar el sistema que ya se aplica en las ligas uno y dos.
Sin embargo, podría darse el caso de que al equipo que termine octavo en la Championship la próxima temporada se le ofrezca la oportunidad de ascender a la máxima categoría. Se ha cuestionado si tal ampliación supondrá una dilución de la calidad, pero la clasificación de esta temporada demuestra lo competitiva que es la división más difícil.
El ambicioso Wrexham, que busca su cuarto ascenso consecutivo, lo que supondría un nuevo récord, ocupa el sexto puesto de la tabla de la Championship a falta de 15 jornadas para el final. Sin embargo, solo le separan cinco puntos de su rival galés, el Swansea, que ocupa el puesto 15.
- Getty
Parkinson a favor de más entradas para los play-offs
Con tantos clubes compitiendo por las limitadas plazas en los play-offs, el entrenador de los Red Dragons, Parkinson, ha dicho lo siguiente sobre los planes de la EFL de repartir más entradas para esa fiesta: «Es muy competitivo, solo hay que ver esta división, es increíble. Es la igualdad y la competitividad de la división, hay muchos equipos en liza y nosotros somos uno de ellos.
Hay equipos que han ascendido y se han consolidado como equipos de la Premier League. Fíjate en el Sunderland, por ejemplo, que ha gastado sabiamente el dinero de los ingresos televisivos, se ha colocado en una posición excelente y ha demostrado que se puede hacer.
Si nos fijamos en la Championship, hay muchos clubes con un gran potencial en esta división, probablemente, en términos de apoyo, más grandes que algunos equipos que están allí [en la Premier League] en este momento».
Moore sufrió una decepción en Wembley en 2025.
El Wrexham está decidido a asegurarse una plaza en los play-offs esta temporada, con Kieffer Moore entre los que se han incorporado a las filas del SToK Racecourse. Sufrió una decepción en Wembley con el Sheffield United en 2025, cuando se enfrentó al Sunderland.
El internacional galés aprovechó la oportunidad de unirse a Ryan Reynolds y Rob Mac la temporada pasada y cree que esa audaz decisión profesional ha sido acertada.
El delantero de 33 años, que ha marcado 12 goles en todas las competiciones con los Red Dragons, ha declarado: «En cuanto el Wrexham se interesó por mí, solo había una decisión en mi cabeza y estoy encantado de haber marcado tantos goles.
Ha sido una locura desde ese momento, pero ha sido increíble. Hubo muchos cambios en la plantilla y creo que nos llevó tiempo adaptarnos los unos a los otros. Pero en cuanto encontramos nuestro ritmo, no hemos mirado atrás».
- Getty
A por la copa: una distracción bienvenida para el Wrexham
El Wrexham reforzó aún más su plantilla durante el mercado de fichajes de invierno de 2026. Parkinson cuenta ahora con la profundidad necesaria para mantener la competitividad en múltiples frentes. Los Red Dragons se enfrentarán al Ipswich el viernes con el objetivo de alcanzar la quinta ronda de la FA Cup por primera vez desde 1997.
Parkinson dijo sobre ese objetivo: «Es una distracción, pero creo que es bienvenida. Hablamos de la magia de la FA Cup, así que cuando lleguen los partidos quiero que la disfrutemos. Quiero que salgamos al campo con una actitud realmente positiva respecto a nuestro rendimiento».
El Wrexham se impuso al Nottingham Forest, equipo de la Premier League, en la tercera ronda, con el copropietario de Hollywood, Reynolds, entre los asistentes a un épico enfrentamiento en el Racecourse Ground que se decidió en los penaltis.
Los Red Dragons volverán a jugar en casa para enfrentarse al Ipswich, rival de la Championship. La victoria en ese partido ayudará a mantener la moral alta de cara al encuentro con el Bristol City, otro aspirante al play-off, el 17 de febrero, ya que el impulso es crucial en esta fase de la temporada.
Anuncios