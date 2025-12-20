'Es increíble' - Luis Enrique revela que el portero del PSG se fracturó la mano durante la tanda de penaltis pero siguió jugando en la final de la Copa Intercontinental
PSG gana otro trofeo más
PSG, que obtuvo un pase directo a la final de la Copa Intercontinental después de ganar la Liga de Campeones, se enfrentó a los conquistadores de la Copa Libertadores, Flamengo, el miércoles en el Estadio Ahmad bin Ali en Qatar, y casi salió victorioso tras una dramática tanda de penales. El equipo parisino, que se adelantó en el tiempo reglamentario a través de Kvicha Kvaratskhelia antes de que Jorginho igualara desde el punto penal, estaba en deuda con su portero ruso, quien detuvo cuatro penales consecutivos de Sauz Niguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Para el PSG, las conversiones exitosas de Vitinha y Nuno Mendes fueron suficientes para vencer a los gigantes brasileños, lo que significa que el equipo de Luis Enrique ha ganado la Ligue 1, la Coupe de France, el Trofeo de los Campeones, la Supercopa de la UEFA, la Liga de Campeones, y ahora también la Copa Intercontinental, en 2025.
Sobre la actuación de Safonov, Mendes dijo: "Tuvo un gran partido y, por supuesto, todos le agradecimos. Estamos realmente contentos por él y por el equipo. Creo que hoy mostró lo bueno que es. Hemos estado practicando penales, y afortunadamente, hoy estuvo listo para detenerlos. Detuvo cuatro desde el punto penal en una gran tanda de penales."
- (C)Getty Images
Safonov se fractura la mano
Unos días después de la victoria, el jefe del PSG Enrique dijo que era "increíble" que Safonov continuara a pesar de sufrir una fractura en su mano izquierda. Se dice que el ex portero del Krasnodar se lesionó durante su tercera parada de penalti.
"No puedo explicarlo", dijo Luis Enrique en una conferencia de prensa el viernes. "Es increíble, pero el jugador no sabe cómo sucedió. Creemos que fue en el tercer penalti que hizo un movimiento extraño. Tiene una fractura. Con la adrenalina, debe haber terminado la sesión a pesar de la fractura."
Según The Athletic, no se ha dado un marco de tiempo para el regreso de Safonov, y el PSG ha declarado que será reevaluado en tres a cuatro semanas.
Después de la final, Luis Enrique también dijo: "Creo que es la primera vez que veo a mi portero detener cuatro penaltis en una tanda. Estamos extremadamente contentos de haber ganado este trofeo, y creo que lo merecemos."
¿Quién es Safonov?
Safonov, quien se unió al PSG en el verano de 2024, fue fichado como número dos de Gianluigi Donnarumma. El ruso, quien se convirtió en el portero titular de una selección nacional que fue prohibida de cualquier competición internacional después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, pudo haber sentido una oportunidad cuando el italiano cayó en desgracia en el equipo francés este verano, antes de unirse al Manchester City. Esa puerta parecía cerrarse rápidamente cuando el club fichó en su lugar a Lucas Chevalier de Lille de 23 años. Pero el internacional francés ha tenido un comienzo irregular en los campeones franceses, y cuando se lesionó contra el Mónaco el mes pasado, eso abrió la puerta para Safonov. Pero, justo cuando las cosas mejoraban para el portero de 1,96 m, quien ha acumulado 17 partidos internacionales ya que Rusia todavía puede jugar amistosos organizados, Safonov está destinado a pasar un período en la banca. Si ha hecho lo suficiente para merecer un puesto en el primer equipo a su regreso puede depender de qué tan bien lo haga Chevalier en las próximas semanas. Él esperará sumar a sus 21 apariciones en todas las competiciones para el club, de eso está seguro.
- IMAGO / NurPhoto
¿Qué sigue para el PSG?
Safonov se perderá, al menos, el partido de la Copa de Francia de PSG contra el equipo de quinta división Vendee Fontenay Foot el sábado antes del parón invernal de la Ligue 1. Regresan a la acción de la Ligue 1 el 4 de enero contra el Paris FC, donde queda por ver quién será el titular en la portería para ese partido.
Por cierto, su compañero de equipo en el PSG, Warren Zaire-Emery, añadió sobre Safonov después de su victoria en la copa: "Todos lo hemos felicitado; estamos muy contentos con él. Estuvo completamente concentrado. Esperó su momento y mostró de lo que es capaz. Se ha adaptado muy bien. Aprendió francés rápidamente y siempre está dispuesto a escuchar. El equipo es su prioridad y siempre da lo mejor de sí. Necesitamos jugadores como él que están ahí para ayudar al grupo en su conjunto."