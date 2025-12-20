La relación de Yamal y Nicole pareció comenzar alrededor del momento de sus celebraciones de 18 años en julio, cuando la cantante voló para unirse a él. Desde ese momento, se convirtió en una presencia habitual en Barcelona, siendo vista regularmente en las gradas del Estadi Olímpic Lluís Companys. Durante una goleada en la Liga de Campeones contra el Olympiacos, Yamal incluso lanzó un beso hacia la multitud después de anotar, un momento interpretado ampliamente como un gesto dirigido a Nicole. Los fanáticos siguieron su glamorosa vida a través de las redes sociales, desde cenas íntimas en la ciudad hasta un paseo en helicóptero por la costa croata. A principios de septiembre, Nicole ella misma reconoció la relación mientras asistía a un evento de moda de Desigual, hablando calurosamente sobre su felicidad e incluso revelando que Yamal le había enseñado cómo decir "t’estimo" en catalán.

Nicki dijo a los reporteros: "Estoy muy enamorada, muy feliz, muy contenta. (Él) me enseñó a decir t’estimo (te quiero) en catalán."