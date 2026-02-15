«¡Es Harry Kane!» - Vincent Kompany habla sobre el objetivo del delantero del Bayern de Múnich de batir el «increíble récord» de Robert Lewandowski de más goles en una temporada de la Bundesliga

La leyenda del Bayern, Mario Basler, afirmó con valentía a principios de esta temporada que el internacional inglés tiene lo necesario para superar a Lewandowski, a pesar de que gasta más energía en el campo.

Dijo: «Creo que Harry Kane es un tipo de jugador diferente. Lewandowski no era el tipo de jugador que trabajaba tan duro en defensa. Harry Kane sí lo hace.

A veces, Kane juega como suplente de Nicolas Jackson cuando entra en el campo, y también suele actuar en el centro del campo, ganando balones y distribuyéndolos. Creo que tiene posibilidades de batir el récord de goles esta temporada. Para mí, es un delantero excepcional y el jugador del año».

Lewandowski, por su parte, ha dicho sobre su propio récord: «Pensé para mí mismo que había marcado 41 goles en 29 partidos esa temporada. Esa era la cifra que tenía en mente.

Había batido el récord jugando 29 partidos. Quiero ser sincero y decir que aprecio aún más este récord. Estoy orgulloso de él. 41 goles en 29 partidos. Lo veía más en ese contexto y no en si el récord se batiría o no».