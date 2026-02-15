Getty Images Sport
«¡Es Harry Kane!» - Vincent Kompany habla sobre el objetivo del delantero del Bayern de Múnich de batir el «increíble récord» de Robert Lewandowski de más goles en una temporada de la Bundesliga
Kane alcanza los 500 goles en su carrera en la victoria del Werder
Con sus dos goles ante el Werder, Kane se convirtió en el primer inglés en alcanzar los 500 goles como profesional, logrando así otro hito en su extraordinaria carrera. El siguiente objetivo en su lista es el récord de Lewandowski de más goles marcados en una temporada de 34 partidos de la Bundesliga, con 41 goles como meta a batir.
Kompany quiere primero la gloria de la Bundesliga.
Cuando se le preguntó si cree que Kane puede batir el récord de Lewandowski, Kompany respondió: «Supongo que el título de liga es mucho más importante para él que el récord». El belga añadió luego con una sonrisa: «¡Pero quizá me equivoque, porque yo era defensa, no delantero! Es Harry Kane, siempre ha marcado goles y siempre los marcará».
Kane revela cuándo pensará en el «increíble» récord.
El propio Kane también fue interrogado sobre la posibilidad de alcanzar los 41 goles de Lewandowski, aunque admitió que ese es un tema para tratar más adelante en la temporada. Dijo: «Todo es posible, pero aún queda mucho camino por recorrer. Es un récord increíble. Ahora mismo estoy en un buen momento. Es agradable ayudar al equipo. Veremos dónde estoy cuando lleguemos a abril, entonces empezaré a pensar en ello. Pero ahora mismo solo pienso en el próximo partido».
Con un total de 26 goles esta temporada, Kane ha superado a siete equipos completos de la Bundesliga, por delante del Heidenheim (19), el St Pauli (20), el Werder (22), el Hamburgo, el Augsburgo (ambos con 24), el Mainz y el Borussia Mönchengladbach (ambos con 25). También es el máximo goleador de las cinco grandes ligas europeas, con Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 23 goles, y Erling Haaland, del Manchester City, con 22, como sus rivales más cercanos.
El capitán de Inglaterra, respaldado para hacer historia
La leyenda del Bayern, Mario Basler, afirmó con valentía a principios de esta temporada que el internacional inglés tiene lo necesario para superar a Lewandowski, a pesar de que gasta más energía en el campo.
Dijo: «Creo que Harry Kane es un tipo de jugador diferente. Lewandowski no era el tipo de jugador que trabajaba tan duro en defensa. Harry Kane sí lo hace.
A veces, Kane juega como suplente de Nicolas Jackson cuando entra en el campo, y también suele actuar en el centro del campo, ganando balones y distribuyéndolos. Creo que tiene posibilidades de batir el récord de goles esta temporada. Para mí, es un delantero excepcional y el jugador del año».
Lewandowski, por su parte, ha dicho sobre su propio récord: «Pensé para mí mismo que había marcado 41 goles en 29 partidos esa temporada. Esa era la cifra que tenía en mente.
Había batido el récord jugando 29 partidos. Quiero ser sincero y decir que aprecio aún más este récord. Estoy orgulloso de él. 41 goles en 29 partidos. Lo veía más en ese contexto y no en si el récord se batiría o no».
