'¡Nadie puede acercarse a ellos!' - Erling Haaland del Manchester City, desmiente la afirmación de Pep Guardiola de que está al mismo nivel que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Después de que Haaland anotara dos veces contra el Bournemouth, Guardiola minimizó la idea de que el Manchester City dependa demasiado del delantero noruego para los goles. Ningún otro jugador del equipo ha anotado más de una vez en la Premier League esta temporada, y su segundo máximo goleador es "gol en propia puerta" (2).

El argumento de Guardiola después de ese partido es que tener a alguien tan dominante como Haaland en un equipo naturalmente hará que ese individuo domine el marcador.

"Esto es lo que pasa si juegas con Messi o Ronaldo, su influencia es tan grande", dijo el entrenador.

"¿Ves los números de ese chico? Por supuesto que está a ese nivel. Messi y Ronaldo lo han hecho durante 15 años, pero este es el nivel. El primer gol, la forma en que dispara el balón, es como 'voy a marcar'. Tiene ese hambre. Es de primera. Dije lo increíblemente entrenable y manejable que es.

"A veces soy duro con Haaland, pero él tiene la mente abierta. Vive para los goles y a veces la presión no se puede sostener durante 90 minutos, pero eso es normal. Sin él sería difícil para ser honesto, pero tenemos la suerte de que Omar ha vuelto, y tenemos jugadores en forma, es bueno."