Erling Haaland, Declan Rice y el Equipo de la Temporada 2025-26 de la Premier League de GOAL hasta ahora

La historia de la campaña ha sido la impresionante caída de Liverpool después de arrasar con el título la temporada pasada y gastar 446 millones de libras ($596 millones) en el mercado de transferencias, lo que ha permitido a Arsenal tomar el relevo. Sin embargo, recientemente han sido alcanzados por un equipo de City que ha encontrado su ritmo y un equipo de Villa que dejó atrás su titubeante comienzo para lograr una increíble racha de resultados.

Sunderland ha roto la tendencia de los equipos promovidos que pasan toda la campaña tratando de evitar el descenso, con el equipo de Regis Le Bris logrando hazañas impresionantes como arrancar puntos de Arsenal y Liverpool mientras ganaban de visita en Chelsea, dándoles una verdadera oportunidad de clasificar a Europa. Brentford, por su parte, también ha desafiado las expectativas de que serían condenados al descenso, gracias en gran parte a un delantero brasileño previamente poco conocido.

Y así, al acercarnos a los partidos festivos y al punto medio de la temporada, GOAL ha reunido al mejor XI combinado de los 20 equipos...