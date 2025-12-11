Eric García renueva con el Barcelona y asegura que quiere quedarse para toda la vida

El Barcelona ha asegurado oficialmente los servicios de Eric García por los próximos seis años, tras firmar la renovación de su contrato que lo vincula al club hasta junio de 2031. Este acuerdo representa un cambio significativo para el defensa de 24 años, cuya continuidad en su club de formación parecía incierta apenas hace dieciocho meses.

Tras regresar al Barcelona procedente del Manchester City en 2021, García tuvo dificultades para consolidarse en el once titular durante sus dos primeras temporadas, lo que derivó en un préstamo al Girona. Sin embargo, tras desempeñar un papel clave en la histórica clasificación del Girona para la Liga de Campeones, regresó al Barcelona con confianza renovada. Desde entonces se ha convertido en un pilar de la defensa, lo que llevó al club a ofrecerle un contrato a largo plazo como recompensa.

La renovación también refleja la confianza del cuerpo técnico, impresionado por la versatilidad de García, capaz de jugar como defensa central o mediocentro defensivo, y por su habilidad para iniciar el juego desde atrás, una cualidad que desarrolló durante su formación en La Masia.