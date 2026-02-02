Goal.com
Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
Renuka Odedra

Equipaciones para la Copa del Mundo de 2026: se revelan las camisetas de Argentina, Alemania, México, España y todos los equipos más importantes.

Representa a tu equipo a tiempo para un verano de fútbol.

Con el invierno acechándonos a muchos de nosotros en todo el mundo, solo nos queda soñar con un verano de fútbol. Aguanta un poco, porque no falta mucho para que llegue la Copa del Mundo de 2026, que dará comienzo el 11 de junio, con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones de la que promete ser la mejor edición de la competición hasta la fecha.

Lionel Scaloni y Argentina buscarán defender el título de la Copa del Mundo que ganaron en Catar 2022. Fue su tercera victoria en la Copa del Mundo, ya que Lionel Messi y compañía finalmente consiguieron el codiciado trofeo.

Antes de la competición, algunas de las marcas más importantes, como adidas, Nike, PUMA y otras, han lanzado nuevas equipaciones para dar un aire renovado al campo. El 5 de noviembre de 2025, adidas lanzó las equipaciones locales de 22 países, entre los que se encuentran Alemania, España, Bélgica, México, coanfitrión del torneo, y muchos más. La colección combina las identidades visuales históricas y las tradiciones de cada país y las plasma con una estética modernista y vanguardista.

adidas WC kits adidas

La atrevida gama de camisetas refleja el corazón de cada nación a través de colores y estampados que celebran aspectos clave de la identidad de cada país. Desde su rica historia hasta sus famosos paisajes, pasando por la arquitectura tradicional y los icónicos diseños de las equipaciones del pasado, cada camiseta tiene como objetivo unir a los aficionados en torno a una pasión compartida por su nación.

PUMA siguió su ejemplo el 4 de diciembre de 2025, presentando las equipaciones de Portugal, Austria, Chequia, Islandia y Suiza, que exploran la identidad y el patrimonio, y nosotros estamos aquí para disfrutar de sus impresionantes diseños.

Así que, tanto si vas a ver los partidos en casa, como si vas a organizar una fiesta con amigos o vas a viajar para ver el Mundial en persona, tienes que ir a la altura. Deja que GOAL te desglose el lanzamiento completo para que puedas equiparte para el gran torneo:

Tienda: Equipaciones de la Copa del Mundo 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Argelia I Inicio

    Inspirada en las dunas de arena del desierto argelino, la camiseta local de Argelia luce un dinámico diseño de rayas en beige y blanco, con un vibrante acabado en verde en el cuello y los hombros. Esta articulación de las ondulantes dunas, emblemáticas del país, conecta al equipo con su tierra natal, junto con la palabra «Argelia», que aparece en árabe en la parte posterior del cuello.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Inicio

    Las tradicionales rayas verticales argentinas en azul cielo y blanco adquieren un aspecto cambiante, con un efecto degradado único de tres colores, que canaliza los tonos azules de las tres camisetas ganadoras de la Copa del Mundo anteriores: 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello aparece una firma personalizada con la inscripción «1896», en conmemoración de la fecha de fundación de la AFA.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Bélgica I Inicio

    La equipación local de Bélgica se inspira en las prominentes vidrieras góticas que se encuentran en toda la arquitectura del país. Los iconos que representan a los Diablos Rojos y las Llamas Rojas, apodos de los equipos masculino y femenino, se repiten con este estilo en toda la base roja de la camiseta. Los ribetes de los hombros y los puños están acabados con detalles en negro y amarillo, en referencia a los colores de la bandera del país.

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Inicio

    El ave nacional de Chile, el cóndor, ocupa un lugar destacado en la camiseta local. Sobre un fondo rojo tradicional, un estampado integral reproduce las plumas del ave, mientras que en la parte posterior del cuello vuelve a aparecer el cóndor, en forma de icono personalizado.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia I Inicio

    La equipación local de Colombia se inspira en el realismo mágico, un estilo artístico que fusiona elementos fantásticos con entornos realistas, a menudo representados por mariposas amarillas. Se combina con pantalones cortos azules y calcetines rojos, creando un look inconfundiblemente colombiano.

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Inicio

    La equipación local de Costa Rica presenta un estampado gráfico vibrante que se repite por toda la prenda y que se ha creado utilizando elementos como hojas, tucanes y sonrisas en rojo, azul y rosa, todos ellos motivos visuales que celebran el «Pura Vida». Este término, que se puede encontrar en la parte posterior del cuello de la camiseta, es una actitud nacional profundamente arraigada, sinónimo de optimismo, gratitud, satisfacción y convivencia armoniosa con la naturaleza. Una actitud de la que los costarricenses se enorgullecen.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemania I Inicio

    En homenaje a los éxitos anteriores de Alemania en este torneo, la camiseta local rinde tributo a algunas de las camisetas más emblemáticas del país. La forma repetitiva de rombos y los detalles en forma de chevrón se inspiran en los gráficos icónicos de camisetas anteriores, incluida la camiseta ganadora de la Copa del Mundo de 2014.

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hungría I Inicio

    La camiseta local de Hungría llega en el tradicional color rojo oscuro del país, combinado con elementos blancos y verdes que representan los colores de la bandera húngara. La camiseta celebra el 125 aniversario de la Federación Húngara de Fútbol con un logotipo especial conmemorativo, mientras que el escudo del país y el logotipo de la Federación aparecen sobre el corazón y en el lado derecho del pecho, respectivamente. La palabra «Magyarország», que significa Hungría, completa el diseño en la parte posterior del cuello.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Inicio

    La tradición se une a la innovación en la camiseta local de Italia: inspirada en la rica herencia del fútbol italiano, la camiseta celebra la esencia de la Federación Italiana de Fútbol con su atrevido diseño. Azzurra, en referencia al apodo de la selección nacional y al color de la camiseta, que significa «el azul», aparece en letras doradas en la parte posterior del cuello de la camiseta.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japón I Inicio

    El clásico azul de la camiseta local japonesa cobra vida gracias a un gráfico abstracto con detalles lineales en azul ceniza, que reflejan la famosa neblina que se observa en el horizonte, donde el cielo y el mar se unen en Japón. La bandera japonesa luce orgullosa en la parte posterior del cuello.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México I Inicio

    El legado y el futuro se unen en la nueva camiseta de México. Esta camiseta representa la energía y el orgullo que unirán a generaciones de aficionados durante la próxima Copa Mundial de la FIFA. Celebra el apoyo inquebrantable de una nación que vive y respira fútbol, donde cada momento compartido refleja el corazón de México. En la parte posterior del cuello, la frase «SOMOS MÉXICO» aparece como símbolo de la unidad y la pasión que definen el espíritu mexicano.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda del Norte I Inicio

    La camiseta local de Irlanda del Norte presenta una base verde azulado y verde, salpicada por un gráfico abstracto inspirado en las líneas dinámicas de la arquitectura del país, que conecta a los aficionados y a los jugadores con el corazón del país.

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Perú I Inicio

    Inspirada en los tres elementos topográficos que se encuentran en Perú (la costa, las tierras altas y las selvas tropicales), una banda roja luce con orgullo como estampado gráfico en toda la base blanca de la camiseta local de Perú. El estampado se ha creado utilizando dibujos lineales abstractos que forman símbolos de cada paisaje, como un pingüino para la costa y una hoja del bosque para la selva tropical. En la parte posterior del cuello aparece la palabra «PERÚ» con un estilo de fuente gráfico similar.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Inicio

    La equipación local de Portugal está diseñada para canalizar la fuerza del océano y la pasión que impulsa a la nación en la escena mundial. La icónica base roja está superpuesta con detalles inspirados en las olas y acentos verdes, un guiño visual a las raíces marítimas del país y a su espíritu implacable e intrépido.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Inicio

    Diseñado para rendir homenaje a la línea en zigzag que divide las secciones blanca y granate de la bandera nacional de Catar, el uniforme granate de Catar para partidos en casa está salpicado por una serie de líneas dentadas más oscuras que recorren el centro de la camiseta, con la palabra «Qatar» en árabe incorporada como firma en la parte posterior del cuello.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudita I Inicio

    La equipación local de Arabia Saudí presenta un estampado único en morado y verde oscuro, inspirado en las puertas elaboradamente decoradas que se encuentran en el país y con detalles vibrantes tomados de los campos de lavanda de la región. Sobre un fondo verde intenso, el llamativo diseño también se inspira en los apreciados símbolos del país, el halcón y la palmera, pero combinados con patrones geométricos para crear una estética moderna.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Escocia I Inicio

    En la camiseta local de Escocia, la tradicional cruz de San Andrés, que aparece en la bandera de Escocia, ocupa un lugar central como patrón repetitivo de color azul intenso sobre el azul habitual de la camiseta local. El gráfico de la cruz de San Andrés también aparece en la parte posterior del cuello como detalle distintivo.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    España I Inicio

    La equipación local de España para la Copa del Mundo de 2026 presenta un acabado limpio a rayas, con una base roja salpicada de líneas verticales amarillas repetidas que evocan visualmente la bandera y el escudo nacionales. Los jugadores llevarán consigo el espíritu de la nación con la palabra «ESPANA» escrita en la parte posterior del cuello de la camiseta.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suecia I Inicio

    Los colores tradicionales amarillo y azul asociados con la camiseta local de Suecia reciben un toque moderno para rendir homenaje a la década de los 70 del país. El diseño presenta un gráfico tonal integrado en el tejido, inspirado en los populares bordados florales que solían encontrarse en los vaqueros y los vestidos tradicionales suecos de la época. Esta camiseta nostálgica permite a los aficionados celebrar su herencia con una estética fresca, pero familiar, que se completa con una tipografía moderna en la parte posterior del cuello con la palabra «Sverige», que significa «Suecia» en español.

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    Emiratos Árabes Unidos I Inicio

    La camiseta de los Emiratos Árabes Unidos presenta un diseño fresco, con una base blanca realzada con detalles en rojo y un exclusivo estampado gris en los hombros y los brazos. El patrón geométrico se inspira en las formas del escudo que aparece en el emblema de la federación.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucrania I Inicio

    La camiseta local de Ucrania es un homenaje al rico patrimonio y las tradiciones de la nación. La tradicional equipación amarilla y azul brillante incorpora un sutil gráfico repetitivo integrado en la camiseta en un color amarillo más oscuro, con un patrón inspirado en las formas y elementos que aparecen en el escudo de armas de Ucrania. La firma «Україна» (que significa «Ucrania» en ucraniano) en la parte posterior del cuello completa el diseño.

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Inicio

    El rojo burdeos de la equipación local de Venezuela cobra vida con un estampado abstracto inspirado en las formas y la topografía de las montañas Tepui. En la parte posterior del cuello aparece en dorado la inscripción «LA VINOTINTO», el nombre oficial de la federación.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Gales I Inicio

    La base roja, sinónimo de la equipación local de Gales, se reinventa con la introducción de un diseño de rayas horizontales, que incluye rayas verde oscuro, rojas y blancas, con la traducción oficial al galés del nombre del país, CYMRU, ligeramente visible en la raya verde central. Esto vuelve a aparecer junto con el lema del equipo, «Gorau Chwarae Cyd Chwarae», que se traduce como «El mejor juego es el juego en equipo», en la parte posterior del cuello.

