Enzo Maresca apoya a Estêvão Willian y pide cautela con comparaciones antes del choque ante Lamine Yamal
La temporada de ensueño de Estêvão en Inglaterra
Estêvão ya se ha consolidado como un jugador útil para el primer equipo de Maresca, participando regularmente en los partidos del Chelsea a sus 18 años. En su temporada de debut en Stamford Bridge, ha disputado 16 encuentros en todas las competiciones, anotando cuatro goles y registrando una asistencia.
El mes pasado, Maresca elogió al joven extremo, declarando: “Es emocionante verlo. Con jugadores jóvenes a veces nos preocupamos, porque tienen un buen partido y piensan que ya lo saben todo. Estêvão está jugando muy bien, pero es educado, humilde y quiere aprender. Su familia también está haciendo un gran trabajo, así que estamos muy contentos, no solo con su rendimiento, sino porque es un buen chico. En la Premier League necesita un poco más de tiempo. Creo que es más un extremo, pero terminará jugando por dentro, en los espacios. Para mí, es fantástico porque es un jugador especial, pero al mismo tiempo no hay que preocuparse. Jugará un partido, dos, marcará y ya pensará que lo sabe todo, y no es así.”
Maresca busca que Estêvão siga los pasos de éxito de Lamine Yamal
Hablando con la prensa antes del próximo enfrentamiento del Chelsea en la Liga de Campeones contra el Barcelona, Maresca comentó: “Estêvão ya está jugando a un gran nivel, incluso comenzando con Brasil. Sí, es muy joven y puede mejorar en muchos aspectos, pero estamos muy contentos con él. Para mí, es como dije sobre Pedri: es un placer para los amantes del fútbol ver a jugadores como Estêvão, Lamine Yamal o Pedri. Esta es la belleza del fútbol. Estamos felices de tenerlo con nosotros y seguro que le irá muy bien.”
El entrenador añadió: “Va a ser un jugador importante para este club, sin duda. Lo más importante para Estêvão es que disfrute y sea feliz. No debe preocuparse por ser mejor que otro jugador, sino por superarse a sí mismo día a día, trabajar duro, mejorar constantemente. Estoy seguro de que se convertirá en un jugador top para este club.”
Estêvão aplaudido como un ‘genio’ por Maresca
Este mes, antes del partido amistoso de Brasil contra Túnez, el seleccionador tunecino, Sami Trabelsi, elogió a Estêvão ante los periodistas: “Creo que es un nuevo genio del fútbol emergente, muy joven. Lo está haciendo muy bien y es un jugador que se espera que esté entre los grandes, entre los mejores del mundo en los próximos años. Si logra rendir a un alto nivel o ganar títulos, ya sea con su club o con la selección, podría incluso competir por el Balón de Oro en el futuro. Aporta muchas soluciones, mucha técnica y un gran talento. No hay muchos jugadores de ese nivel, de esa categoría de genio, en el escenario mundial.”
Estêvão no puede permitirse distracciones
Estêvão es, sin duda, un talento especial y está recibiendo la exposición ideal en el Chelsea bajo la dirección de Maresca. También ha brillado con su selección, anotando en ambos amistosos que Brasil disputó en noviembre. Sin embargo, pese a todos los elogios, el joven extremo debe mantener la consistencia y no puede permitirse distracciones. Estêvão buscará destacar nuevamente para los Blues el martes, cuando se enfrenten a los gigantes catalanes del Barcelona en Stamford Bridge en un crucial choque de la Champions League.
