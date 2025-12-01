Getty/GOAL
Enzo Fernández apunta a ser el sucesor de Lionel Messi mientras el astro del Chelsea busca la capitanía de Argentina
Récord internacional de Messi con Argentina: partidos disputados y goles marcados
El ocho veces ganador del Balón de Oro aún no ha confirmado su participación en la defensa del título mundial con Argentina el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, tras haber disputado su última aparición internacional en casa. Sin embargo, se espera que finalmente lo haga.
Messi continuará como capitán de su selección en otro torneo importante, tras haberlos llevado previamente a dos títulos de la Copa América y a la gloria en el Mundial de Qatar 2022. Hasta la fecha, acumula 196 partidos internacionales y 115 goles.
Próximo capitán: ¿Quién tomará el brazalete de Messi?
El día llegará en que Messi se retire, y alguien tendrá que asumir el liderazgo y dar ejemplo en su ausencia. Fernández, quien en ocasiones ha llevado el brazalete de capitán en el Chelsea, se siente preparado para asumir esa responsabilidad.
El joven mediocampista de 24 años expresó a GIVEMESPORT su ambición: “A nivel personal, claro que sueño con ser el capitán de Argentina, pero esa decisión no depende de mí, sino del cuerpo técnico. Sería un honor llevar el brazalete. No sé cuándo podría suceder, el tiempo lo dirá, pero ciertamente es uno de mis sueños.”
De vuelta al Mundial: Argentina lista para defender su título
Fernández brilló junto a Messi cuando Argentina conquistó la Copa del Mundo en 2022, siendo galardonado como mejor jugador joven del torneo con apenas 20 años. Ahora, está listo para intentar un nuevo triunfo consecutivo.
El centrocampista del Chelsea afirmó: “Vamos a defender el título y a ganarlo de nuevo. Ese es el objetivo de este equipo. Los argentinos somos apasionados y siempre queremos más. Nuestra mentalidad es que merecemos conservar la corona del Mundial y hacer un gran torneo.”
Un segundo éxito consecutivo consolidaría aún más el legado de Messi como el mejor de todos los tiempos, con Fernández y sus compañeros conscientes de que podrían estar presenciando las últimas etapas de una carrera histórica. Quieren ofrecer otra celebración épica.
Fernández añadió: “Ganar el Mundial ya es historia. Ahora estamos enfocados en lo que viene. Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que vamos a darlo todo para defender nuestro título en Catar como equipo.”
¿Messi volverá a vestir la albiceleste en el Mundial 2026?
Messi confirmó a SPORT que tiene la intención de representar a Argentina el próximo verano, aunque el siempre joven de 38 años está consciente de que podría no llegar en su mejor forma mientras juega en el Inter Miami de la MLS:
“No quiero ser una carga, por así decirlo. Quiero sentirme físicamente en forma, estar seguro de que puedo ayudar y contribuir al equipo. Nuestra temporada es diferente a la europea. Tendremos una pretemporada, con pocos partidos antes del Mundial, y veremos día a día si realmente me siento en condiciones de estar donde quiero y poder participar.
“Pero, obviamente, sé que es un Mundial y que es especial. Es la mayor competencia que existe, así que estoy emocionado, aunque lo tomo un día a la vez.”
El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, ha dejado la puerta abierta para que Messi juegue tanto como quiera, asegurando que el icónico número 10 nunca será obligado a retirarse del ámbito internacional. Con su desempeño en el Inter Miami en 2025, donde los llevó a una histórica final de la Copa MLS, Messi ha demostrado que todavía conserva su magia capaz de transformar partidos.
