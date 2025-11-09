Getty Images Sport
Enzo Fernández revela lesión de cuatro meses y se pierde el parón internacional con Argentina en noviembre
Chelsea domina y vence a Wolves con actuación destacada
A pesar de una primera mitad frustrante en Stamford Bridge, Enzo Fernández fue clave para aportar la chispa creativa que rompió la defensa compacta de los visitantes tras el descanso. El mediocampista recibió el premio al Jugador del Partido de la Premier League, controlando el ritmo del juego desde el centro del campo con un impresionante rango de pases y gran visión.
Su influencia permitió que otros jugadores brillaran: Malo Gusto anotó su primer gol con el Chelsea en su 98.ª aparición, mientras que Joao Pedro y Pedro Neto también encontraron el fondo de la red en la segunda mitad. El liderazgo de Fernández fue determinante para transformar un partido complicado en una victoria cómoda para los Blues, que ahora se ubican en el segundo lugar de la tabla. Sin embargo, tras el encuentro surgieron noticias preocupantes sobre su estado físico.
'Es bueno tomar esta decisión juntos'
Sin embargo, el centrocampista reveló tras el partido que ha estado lidiando con una lesión y descansará durante las próximas semanas. Fernández explicó:
“No estaré disponible con Argentina. Hablé con el equipo médico porque he tenido un problema en la rodilla durante los últimos cuatro meses. Vine con un edema óseo que se ha agravado en las últimas semanas debido a la cantidad de partidos que jugamos. Creo que lo más importante es que estamos llegando al final de la temporada, y considero que es correcto tomar esta decisión junto con el cuerpo médico, siempre respetando su criterio y recomendaciones.”
El técnico elogia el poder ofensivo de los Blues
El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, se mostró satisfecho al ver los goles repartidos entre el equipo, destacando especialmente el de Malo Gusto. El italiano declaró: “Finalmente. Malo estuvo cerca en varias ocasiones y nos gusta que los laterales se incorporen al ataque y lleguen al área. El año pasado, esto pasaba mucho con Marc Cucurella. Esta noche, Malo marcó para ayudar al equipo porque su gol abrió un poco el juego. Estamos muy contentos por él.”
Maresca enfrenta nuevas preocupaciones por lesiones en el Chelsea
Fernández no fue el único motivo de preocupación por lesión en la jornada, ya que se vio a Moisés Caicedo cojeando en un momento del partido. Sobre el ecuatoriano, Maresca comentó: “Estaba bien, solo recibió un golpe en la rodilla en la primera mitad. Pero terminó el partido y, cuando le pregunté después, estaba bien. Pedro Neto y Fernández pidieron cambios: Pedro por un problema en la ingle y Enzo por la rodilla, así que tendremos que evaluar cómo están.”
La noticia de las lesiones llega mientras los clubes se preparan para otro parón internacional, lo que permitirá a Fernández recuperarse y descansar su rodilla. Sin embargo, el calendario será exigente para los Blues cuando regrese el fútbol doméstico: visitarán al Burnley el 22 de noviembre, antes de recibir al Barcelona en la Champions League el 25 de noviembre, y luego disputarán un derbi londinense ante el Arsenal en Stamford Bridge. Durante el período festivo de diciembre, el Chelsea se enfrentará a Leeds United y Everton en liga, además de disputar un cuarto de final de la Carabao Cup contra Cardiff City.
