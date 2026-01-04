'¡Envíanos un fax!' - Cesc Fàbregas es trolleado sin piedad por Alessandro Nesta tras sus quejas tácticas en el Como

Tras guiar al Como a la permanencia en la Serie A la temporada pasada, Cesc Fàbregas ha dado un paso más en el presente curso y tiene al equipo peleando por puestos europeos. Actualmente marchan sextos en la clasificación y se han distinguido por practicar un fútbol vistoso y ambicioso. En el último año, el técnico español ha sido vinculado con clubes de la talla del Chelsea, el AC Milan y el Inter, aunque por ahora sigue firme en el banquillo del Como.

De hecho, su excompañero en la selección española, Pepe Reina —quien militó en el Como la temporada pasada— no ha escatimado elogios hacia la trayectoria del entrenador de 38 años, a la que calificó como “de altísimo nivel”.

En declaraciones realizadas en septiembre, Reina afirmó: “Es un entrenador muy completo, con un conocimiento profundo del fútbol y una curiosidad poco común. Ve una enorme cantidad de partidos para buscar constantemente nuevas ideas. Es muy profesional, apasionado, y cuenta con un cuerpo técnico altamente capacitado.”