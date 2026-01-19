Getty/GOAL
'Simplemente no tengo ni idea' - El entrenador del Liverpool, Arne Slot, habla sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid mientras el despido de la leyenda de los Reds aumenta la presión en Anfield
Despidos inesperados: Cambios en Chelsea, Manchester United y Real Madrid
Enzo Maresca fue el primero en irse, cuando cayó el hacha en Stamford Bridge el día de Año Nuevo. Ruben Amorim fue entonces liberado de sus funciones por los pesos pesados de la Premier League en Old Trafford el 5 de enero. Una semana después, Alonso vio su reinado de 34 partidos en el Santiago Bernabéu llegar a su fin.
Se han hecho preguntas sobre cuánto tiempo permanecerá Arne Slot al mando en Anfield, a pesar de haber llevado la gloria del título a Merseyside durante su temporada de debut con los Reds. La temporada 2025-26 ha sido una difícil para el Liverpool.
El exastro de los Reds Alonso está ahora disponible, habiendo sido, según los informes, un objetivo principal para los directivos del Liverpool al buscar un sucesor para Jurgen Klopp en 2024, y Slot es consciente de la presión bajo la cual se encuentra trabajando en el más exigente de los roles.
Directores deportivos: ¿Son responsables de los despidos?
Sin embargo, no está convencido de que la presencia de directores deportivos sea responsable de una avalancha de despidos sorprendentes. Ha dicho a los periodistas: “¿Es un cambio en comparación con hace tres, cuatro, cinco, seis años? Realmente no lo sé, solo puedo hablar por mí mismo. He trabajado durante tres años en mi primer club, debería haber trabajado cuatro años en mi segundo club, trabajé tres años en mi tercer club y ahora aquí por año y medio.
“Los clubes que mencionas (Chelsea, Manchester United y Real Madrid), sabemos con uno de esos clubes qué tipo de historia tienen. Así que no sé si ha cambiado.
“Veo a algunos entrenadores trabajar mucho tiempo en un club y uno de nuestros rivales tiene un entrenador [en Pep Guardiola] que ha estado trabajando durante mucho tiempo. Mikel Arteta ha estado trabajando durante mucho tiempo en el Arsenal.
“Creo que siempre habrá ejemplos de entrenadores que trabajan mucho tiempo en un club y clubes donde los entrenadores no trabajan mucho tiempo. ¿Pero Carlo Ancelotti estuvo mucho tiempo en el Real Madrid?
“No tengo ni idea [si es por el modelo de director deportivo]. Simplemente no tengo ni idea de si eso tiene algo que ver. Podría ser, pero me sorprendes con esta pregunta. No he pensado en eso.”
Slot es el primer entrenador designado del Liverpool
Liverpool hizo de Arne Slot su primer entrenador principal cuando le entregaron las riendas en Anfield, con una distinción en el título del trabajo que se hizo después de trabajar anteriormente con un manager designado. Ahora la responsabilidad y el liderazgo se comparten, en lugar de recaer sobre los hombros de una sola persona.
Slot continuó diciendo: “En Inglaterra hay un manager y un entrenador principal y en otros países suele ser un entrenador principal. Como dije, Ancelotti trabajó mucho tiempo en Madrid y otros managers también lo hicieron.
“No es común para el Real Madrid que un manager sea despedido – o cualquier palabra que quieras usar – que un manager sea despedido tan temprano en su carrera. Veamos si esto va a suceder constantemente, pero creo que hay otros ejemplos también.”
Liverpool lleva 12 partidos invicto pero fue objeto de abucheos
Slot ha supervisado una racha invicta de 12 partidos en Liverpool, una secuencia de resultados que se remonta al 26 de noviembre, pero ha visto a su equipo retenido en sus últimos cuatro partidos de la Premier League.
El amenazado por el descenso Burnley dejó Anfield con un punto en el último partido de los Reds, con abucheos resonando al final del empate 1-1. Slot no está convenciendo a todos de su valía y estará ansioso por ver a su equipo, con Mohamed Salah regresando del deber en la Copa Africana de Naciones, volver a la senda del triunfo con estilo cuando enfrenten al Marsella en la competencia de la Liga de Campeones el miércoles.
