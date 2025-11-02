¡El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, está en la mira! Un club de LaLiga pone su mirada en fichar al exitoso técnico de los Cherries mientras analizan un plan de sucesión

Después de pasar solo dos años y medio en Bournemouth, Iraola ya se ha convertido en un favorito del público por el éxito que ha alcanzado en los Cherries. Su reputación solo ha aumentado después de las consistentes actuaciones de los Cherries en sus dos primeras temporadas, donde terminaron en el 12º y noveno puesto en la Premier League.

Después de terminar entre los 10 mejores equipos de la Premier League la temporada pasada, Bournemouth enfrentó un revés ya que tres de sus cuatro defensores del primer equipo dejaron el club en la ventana de transferencias de verano, incluyendo al estrella defensa central Dean Huijsen al Real Madrid y al lateral Milos Kerkez al Liverpool. Sin embargo, a pesar de perder a varios de sus estrellas, Iraola ha guiado a Bournemouth a un comienzo fuerte en la campaña 2025-26, ya que ocupan la segunda posición en la tabla de la liga con 18 puntos en los primeros nueve partidos, donde han ganado cinco y perdido solo un juego.