¡El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, está en la mira! Un club de LaLiga pone su mirada en fichar al exitoso técnico de los Cherries mientras analizan un plan de sucesión
El éxito de Iraola como entrenador de Bournemouth
Después de pasar solo dos años y medio en Bournemouth, Iraola ya se ha convertido en un favorito del público por el éxito que ha alcanzado en los Cherries. Su reputación solo ha aumentado después de las consistentes actuaciones de los Cherries en sus dos primeras temporadas, donde terminaron en el 12º y noveno puesto en la Premier League.
Después de terminar entre los 10 mejores equipos de la Premier League la temporada pasada, Bournemouth enfrentó un revés ya que tres de sus cuatro defensores del primer equipo dejaron el club en la ventana de transferencias de verano, incluyendo al estrella defensa central Dean Huijsen al Real Madrid y al lateral Milos Kerkez al Liverpool. Sin embargo, a pesar de perder a varios de sus estrellas, Iraola ha guiado a Bournemouth a un comienzo fuerte en la campaña 2025-26, ya que ocupan la segunda posición en la tabla de la liga con 18 puntos en los primeros nueve partidos, donde han ganado cinco y perdido solo un juego.
Iraola podría regresar a España
Según La Razon, el equipo de La Liga Athletic Club está planificando un plan de sucesión ya que el veterano entrenador Ernesto Valverde está listo para salir del equipo el próximo verano. Valverde, de 61 años, está en el último año de su contrato actual y aún no ha mantenido conversaciones sobre un nuevo acuerdo con el club. En consecuencia, el club vasco ha comenzado su búsqueda para el reemplazo de Valverde y su director deportivo está considerando hacer un movimiento por el entrenador del Bournemouth.
El club también tiene al entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, y a Eder Sarabia de Elche en su lista de candidatos, aunque es probable que Pérez firme un nuevo contrato con el Vallecano y permanezca en el club a largo plazo.
El viaje de Iraola como entrenador hasta ahora
Iraola, que se graduó de la academia juvenil del Athletic Club en 2000, pasó 12 temporadas como jugador en el equipo senior del club desde 2003 hasta 2015, donde terminó subcampeón en la Copa del Rey en tres ocasiones y una vez en la Europa League durante la campaña 2011-12. En los dos últimos años de su estancia en San Mamés, jugó bajo la tutela de Valverde, un entrenador al que podría reemplazar el próximo año.
El español comenzó su carrera como entrenador a la edad de solo 36 años después de retirarse del fútbol profesional, al hacerse cargo del equipo de primera división chipriota AEK Larnaca y guiarlos al título de liga en su temporada inaugural como entrenador jefe. Regresó a España un año después, en 2019, y dirigió brevemente al Mirandés antes de unirse al Rayo Vallecano. Desde su mudanza a Inglaterra en 2023, Iraola ha ganado el premio al Entrenador del Mes de la Premier League en dos ocasiones, en marzo de 2024 y enero de 2025.
Iraola fue vinculado con el puesto en el Spurs
Después de que los Spurs despidieran a Ange Postecoglou en el verano tras su triunfo en la Europa League la temporada pasada, Iraola estuvo fuertemente vinculado con el puesto de entrenador. En las últimas dos temporadas, el Bournemouth de Iraola ha sido uno de los equipos más entretenidos de ver en la Premier League, lo cual se debe también a sus decisiones de transferencia bien pensadas. Jugadores como Evanilson, Dean Huijsen, Justin Kluivert y Milos Kerkez han sido fichajes exitosos en el Vitality Stadium, y la habilidad de Iraola para detectar talento lo posicionó bien para tener éxito donde Postecoglou no lo logró en los Spurs.
Sin embargo, Iraola se quedó en Bournemouth durante el verano, mientras que los Spurs adelantaron y firmaron a Thomas Frank de Bournemouth como su próximo entrenador.
Los Cherries buscan reducir la diferencia con el Arsenal
Los Cherries, que están en un gran momento, esperan sorprender al Manchester City de Pep Guardiola en un importante partido de la Premier League el domingo fuera de casa. Una victoria en el Etihad Stadium ayudaría a los hombres de Iraola a reducir su distancia con el Arsenal, que ocupa el segundo lugar, a cuatro puntos.
