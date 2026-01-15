Endrick rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid tras su cesión al Lyon

El joven de 19 años tuvo una temporada de debut prometedora en el Real Madrid tras llegar desde Palmeiras en 2024. El delantero marcó siete goles en 37 apariciones bajo las órdenes del entonces técnico Carlo Ancelotti, pero con la llegada de Xabi Alonso su protagonismo se redujo de forma notable. Tras disputar apenas tres partidos en la presente campaña, fue cedido al Lyon, donde vivió un estreno soñado al marcar en su primer encuentro. Después de ese debut, Endrick reconoció que ha “recuperado la sonrisa”.

Tras su primer partido con el conjunto francés, el brasileño declaró: “Estoy muy feliz, fue mi primer partido y lo más importante fue la clasificación. Fue un encuentro complicado; sabíamos que el rival era fuerte. Agradezco a Dios por la oportunidad de marcar. Estoy muy contento de volver al campo y de haber recuperado mi sonrisa. Todo ha sido increíble, incluso mejor de lo que imaginaba. Puedo bromear con todo el equipo, ya conozco bien a todos, hablo español e inglés. Me siento como en casa. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico y con todos; ha sido realmente genial”.

Endrick también destacó su adaptación al estilo de juego del Lyon: “Me gusta mucho la forma en que jugamos. Me recuerda al Palmeiras cuando actuaba como falso nueve. Disfruto ayudar al equipo tanto en defensa como en ataque y tengo mucha libertad. Le dije al entrenador que puedo jugar en cualquier posición, que quiero ayudar de la mejor manera posible. Quiero aportar al equipo y seguir creciendo. Creo que hoy lo hice. ¿Objetivos? No pienso en eso. Quiero ganar y triunfar; los goles llegarán. Lo más importante es que el equipo gane. Quiero contribuir en todo lo que pueda. Queremos ganarlo todo”.