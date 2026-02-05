¡Endrick explota en Francia! Golazo, desahogo y más señales de su crecimiento en Lyon

La carrera del Lyon en la Copa de Francia avanzó con paso firme esta semana, en gran medida gracias al instinto letal de su refuerzo invernal, Endrick. En un tenso duelo de octavos de final ante un combativo Laval, el conjunto de la Ligue 1 se topó con la frustración durante buena parte del encuentro. Pese a monopolizar la posesión y jugar casi todo el partido en campo rival, el marcador se mantuvo intacto hasta la recta final.

La chispa apareció finalmente en el minuto 80. Pavel Šulc, con quien el joven brasileño ha ido forjando una sociedad cada vez más fluida, le sirvió un balón que Endrick convirtió en oro con apenas un metro de espacio. Con la sangre fría que llevó al Real Madrid a apostar por él a una edad tan temprana, el delantero sacó un violento zurdazo imposible para el guardameta del Laval. El tanto abrió el camino a una victoria por 2-0 y reforzó aún más la creciente reputación de Endrick desde su llegada en calidad de cedido.

En la zona mixta, tras el pitido final, Endrick no tardó en subrayar el esfuerzo colectivo que requirió superar a un rival tan obstinado.

“Estoy muy contento de haber marcado”, explicó ante los medios. “Fue un gol muy importante para el equipo porque el partido fue difícil. Empujamos durante mucho tiempo, pero no encontrábamos espacios. Tuve una oportunidad, la aproveché y eso se siente bien. No fue un encuentro sencillo; de hecho, creo que no jugamos bien”.