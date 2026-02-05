AFP
¡Endrick explota en Francia! Golazo, desahogo y más señales de su crecimiento en Lyon
El gol que rompió el muro del Laval
La carrera del Lyon en la Copa de Francia avanzó con paso firme esta semana, en gran medida gracias al instinto letal de su refuerzo invernal, Endrick. En un tenso duelo de octavos de final ante un combativo Laval, el conjunto de la Ligue 1 se topó con la frustración durante buena parte del encuentro. Pese a monopolizar la posesión y jugar casi todo el partido en campo rival, el marcador se mantuvo intacto hasta la recta final.
La chispa apareció finalmente en el minuto 80. Pavel Šulc, con quien el joven brasileño ha ido forjando una sociedad cada vez más fluida, le sirvió un balón que Endrick convirtió en oro con apenas un metro de espacio. Con la sangre fría que llevó al Real Madrid a apostar por él a una edad tan temprana, el delantero sacó un violento zurdazo imposible para el guardameta del Laval. El tanto abrió el camino a una victoria por 2-0 y reforzó aún más la creciente reputación de Endrick desde su llegada en calidad de cedido.
En la zona mixta, tras el pitido final, Endrick no tardó en subrayar el esfuerzo colectivo que requirió superar a un rival tan obstinado.
“Estoy muy contento de haber marcado”, explicó ante los medios. “Fue un gol muy importante para el equipo porque el partido fue difícil. Empujamos durante mucho tiempo, pero no encontrábamos espacios. Tuve una oportunidad, la aproveché y eso se siente bien. No fue un encuentro sencillo; de hecho, creo que no jugamos bien”.
- AFP
Desahogó su frustración y su resentimiento hacia el Lille
Aunque el gol fue motivo de celebración para la afición, para Endrick significó algo mucho más íntimo: una auténtica catarsis. Su festejo, cargado de intensidad, no fue casual. Más tarde confesó que venía arrastrando una frustración interna que solo un gol podía liberar. Una rabia dirigida, sobre todo, hacia sí mismo, tras sentir que había quedado en deuda con sus compañeros en el partido anterior del Lyon.
El joven de 19 años habló con franqueza sobre el peso emocional que cargaba desde el encuentro ante el Lille, un duelo en el que el Lyon ganó 1-0, pero nunca logró encontrar su mejor versión. “Cuando marqué, liberé toda la rabia que tenía porque, como dije, para mí no jugamos un buen partido. Pero lo más importante es la victoria”, explicó.
El arranque de Endrick en Francia ha sido sencillamente espectacular: cinco goles en cinco apariciones. Su llegada en enero le ha dado al Lyon una referencia ofensiva que necesitaba con urgencia, y lo ha convertido en uno de los equipos más peligrosos del torneo.
Arranque implacable que despierta comparaciones con Benzema
El explosivo inicio de Endrick en Lyon ha generado inevitables comparaciones con leyendas del club, especialmente Karim Benzema. La estrella francesa también emergió en Lyon antes de protagonizar un traspaso histórico al Real Madrid, un camino que Endrick está recorriendo a la inversa durante su cesión. Incluso el ex capitán del OL, Cris, ha resaltado la similitud entre ambos, destacando la "personalidad" y el instinto depredador de Endrick en el área.
Aun así, el joven brasileño está decidido a forjar su propio camino y no vivir a la sombra de sus predecesores. Aunque respeta profundamente a Benzema, enfatiza que su enfoque está en construir su propio legado: "Es genial para mí, porque es un jugador increíble, uno de los mejores del mundo. Pero no, Karim está por delante de mí, es un gran jugador. Estoy muy feliz de estar aquí, donde jugó Karim, y espero poder terminar bien mi carrera o jugar el mayor tiempo posible”.
- AFP
El resurgimiento del Lyon y el camino hacia Nantes
El impacto de Endrick ha sido clave en el reciente repunte del Lyon. Tras cerrar el mercado de invierno, el club se encuentra con la oportunidad de poner fin a su sequía de títulos. La victoria frente al Laval los catapulta a los cuartos de final de la Copa de Francia, la competición que ahora representa su mejor opción para conquistar un gran honor esta temporada.
El Lyon espera a su próximo rival en el sorteo de cuartos de final del jueves, con el equipo rebosante de confianza tras asegurarse un lugar entre los ocho mejores. Si el cedido del Real Madrid mantiene su impresionante racha de un gol por partido, su recorrido podría convertirse en la historia definitoria de la temporada del fútbol francés.
Anuncios