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LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images
Daniel Buse

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En su primer partido, Luis Enrique cometió el «pecado capital» al fracasar estrepitosamente con la AS Roma

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Con un estilo de juego en parte espectacular, Luis Enrique se convirtió en un entrenador de éxito en el PSG. El sábado podrá defender el título de la Liga de Campeones. Sin embargo, en su primer gran cargo como entrenador no logró ningún éxito.

La calidad futbolística de Luis Enrique era indiscutible: entre 1991 y 1996 jugó más de 150 partidos como delantero del Real Madrid y luego fichó por el FC Barcelona, su archirrival. Allí disputó más de 200 partidos antes de retirarse en 2004. 

Cuatro años después, con amplia experiencia, se lanzó a la entrenadora. Dirigió al filial del Barça tras la marcha de Pep Guardiola, quien ya comandaba al primer equipo. Luis Enrique ambicionaba ese banquillo, pero se le postergó: el éxito de Guardiola lo impedía. 

  • En verano de 2011, Guardiola pensó en irse pero se quedó. Luis Enrique, ya cansado, anunció su salida y los clubes se formaron para fichar al “próximo Guardiola”. El técnico de 41 años eligió en verano de 2011 al AS Roma como su primer equipo. La experiencia no funcionó: tras un año, todas las partes lo reconocieron. 

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  • THOMAS DIBENEDETTO LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images

    Luis Enrique pudo formar un equipo de la Roma

    Las condiciones para que Luis Enrique aspirara a un título con la Roma eran óptimas. Aunque el club había terminado sexto la temporada anterior, el nuevo propietario estadounidense, Thomas DiBenedetto, le otorgó un presupuesto de fichajes de 90 millones de euros. Luis Enrique aprovechó la ocasión y fichó a lo grande: Maarten Stekelenburg (Ajax), José Ángel (Gijón), Gabriel Heinze (Marsella), Simon Kjaer (Wolfsburgo), Erik Lamela (River Plate), Miralem Pjanic (Lyon), Bojan Krkic (Barcelona), Dani Osvaldo (Espanyol) y Fabio Borini (Parma) también arribaron a la Ciudad Eterna, conformando, junto a las leyendas Francesco Totti y Daniele De Rossi, un plantel casi nuevo. 

  • LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images

    Luis Enrique quiere imitar el sistema del Barça

    Sin embargo, la afición de la Roma no recibió bien la llegada de Iván de la Peña como segundo entrenador: Luis Enrique lo trajo del Barça, y los seguidores giallorossi no olvidaban que había pasado cuatro años en el Lazio. A Luis Enrique no le importó. Tampoco le preocupó que la plantilla tuviera dificultades para asimilar sus ideas tras una pretemporada breve. Quería lo mismo que se veía en el Barcelona de la época dorada del tiki-taka: posesión y contrapresión. 

    «De Rossi vino a mi despacho y me dijo: “Está desarrollando tantos conceptos nuevos que tengo la sensación de que nunca he jugado al fútbol”», recordó el director deportivo de la Roma, Walter Sabatini, en el diario AS. El problema fue que los resultados no llegaron: la Roma perdió 0-3 ante el Valencia en el último amistoso y, una semana después, visitó al Slovan de Bratislava en la previa de la Europa League. 

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    Luis Enrique en la AS Roma: Francesco Totti acapara la atención.

    «En la Roma hay una regla: quien ataca a Totti comete un pecado mortal. Quien lo pone en duda, está muerto», recordó Sabatini años después sobre lo ocurrido en Eslovaquia. Luis Enrique dejó a la leyenda en el banquillo y asumió las consecuencias mediáticas. Los aficionados se horrorizaron y, tras perder 0-1 con Totti entrando de suplente en la segunda parte, quedaron consternados. «Sabía que, al dejarlo fuera, se estaba cavando su propia tumba», añadió Sabatini. 

    Luis Enrique lo decidió por motivos deportivos. «Fue brutalmente coherente», recordó el exdirector deportivo. Pero el técnico subestimó la fuerza de las críticas, que llegaron antes del primer partido de Liga. En las ruedas de prensa el único tema era Totti; Luis Enrique lo comentó al principio con humor, pero pronto surgieron rumores de roce entre ambos: «Francesco es un jugador al que aprecio y respeto. No me he peleado con nadie», aclaró rápido el técnico. 

  • La temporada del Roma no acababa de arrancar

    En la vuelta contra el Bratislava, el técnico puso a su estrella de inicio, pero lo retiró en el 74’ con 1-0 a favor gracias a una asistencia de Totti. El Slovan empató al final y la Roma se despidió de su primer título. En la Serie A no sumó victoria en las tres primeras jornadas, pese a que Totti ya jugaba los 90 minutos. Cada vez estaba más claro: a Luis Enrique le faltaban los jugadores para cumplir con las expectativas del lema «BarcaRoma». Aunque al final de la temporada el equipo tuvo, de media, la segunda mayor posesión de balón por detrás de la Juventus, los jugadores de la Roma rara vez lograban convertir ese tiempo con el balón en acciones peligrosas. Y Luis Enrique se negaba a hacer ajustes en su sistema. 

    La Roma terminó séptima y nunca encontró ritmo. La desconfianza hacia el técnico, que no respaldaba incondicionalmente a su ídolo, creció entre los aficionados. Algunos incluso agredieron verbalmente a la familia de Luis Enrique cerca de su casa. «Ya no podía más. Se marchó agotado y necesitaba un año de descanso», recordó Sabatini. Antes de la última jornada de la Serie A, Luis Enrique renunció. Lo que después lograría en el FC Barcelona, la selección española y, más tarde, en el París Saint-Germain —unir sus ideas con un fútbol exitoso y cada vez más espectacular—, no funcionó en la AS Roma. Para los aficionados giallorossi, su salida tras menos de un año fue el punto final de una evolución que empezó con un «pecado mortal» en Bratislava. 

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