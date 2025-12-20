A pesar de jugar con el dolor de una lesión en la rodilla, algo para lo que se someterá a una artroscopia cuando regrese de sus vacaciones en los Estados Unidos, Neymar fue fundamental para que Santos mantuviera su estatus en la máxima categoría en las últimas semanas. El veterano anotó cinco goles y sumó una asistencia en sus últimos cuatro partidos, mientras Peixe evitó por poco el descenso. Teixeira ha dicho anteriormente que renovar el contrato de Neymar, que expira a finales de diciembre, es una gran "prioridad" pero el propio jugador dejó la puerta abierta a una salida.

A principios de diciembre, Neymar dijo: "No sé, realmente. No lo sé. Necesito unos días ahora, necesito descansar, desconectar y luego decidir mi futuro. Seguro mi prioridad siempre es Santos."