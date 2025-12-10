¿En riesgo? El partido Milan vs Como en Australia podría cancelarse por exigencias de la AFC

El intento pionero de la Serie A de exportar fútbol doméstico competitivo a mercados internacionales ha encontrado un gran obstáculo. El partido, inicialmente programado para febrero de 2026 en el Optus Stadium de Perth, fue diseñado para capitalizar la popularidad global del AC Milan y el creciente interés en el fútbol italiano en la región Asia-Pacífico.

El movimiento fue necesario debido a la indisponibilidad del San Siro durante el período de los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que obligó a los clubes a buscar lugares alternativos. Sin embargo, a pesar del optimismo inicial de la Lega Serie A y los clubes involucrados, el proyecto ahora pende de un hilo. Según informes de Italia, la AFC - de la cual Australia es miembro - ha impuesto bloqueos administrativos que efectivamente han frenado el proceso.

El presidente del AC Milan, Paolo Scaroni, dijo en una entrevista: "Una de las ideas que perseguimos fue ir a Australia para promover el fútbol italiano, no para hacer un acuerdo financiero inexistente. Aún no he renunciado a este tema, pero hay tantas autorizaciones que obtener que estoy empezando a preocuparme. Si se cae, sería una oportunidad perdida para la Serie A, porque nuestro objetivo es hacer atractiva la Serie A en todo el mundo. La Serie A gana €200 millones al año por derechos de TV internacionales, la Premier League €2.2 mil millones, y La Liga €700-€800 millones, lo que se explica por el hecho de que en los últimos años han tenido dos grandes jugadores en Messi y Cristiano Ronaldo. La brecha con la Premier League necesita llenarse, pero obviamente hay muchas cosas que hacer, incluyendo nuevos estadios, porque tener estadios hermosos y llenos es la base para lograr un cierto nivel de impacto televisivo. Estoy convencido de que después del San Siro, muchos otros estadios serán construidos en Italia."