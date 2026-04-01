«En realidad, eso es imposible»: un fichaje fallido del BVB deja atónito a Sven Mislintat

Immobile fichó por el Dortmund en 2014 procedente del Torino por 18,5 millones de euros y tenía que estar a la altura de unas grandes expectativas. Mislintat era entonces jefe de ojeadores del equipo amarillo y negro y recordaba: «Cuando cedimos a Robert Lewandowski en 2014, en la búsqueda de su sustituto seguimos por primera vez una filosofía de fichajes diferente y compramos a Ciro Immobile, el máximo goleador de la Serie A, con lo que intentamos ir sobre seguro. En Italia funcionó de maravilla tanto antes como después; con nosotros no funcionó en absoluto. En realidad, eso es imposible cuando se le ve marcar goles».

En aquel entonces, el BVB aún estaba entrenado por Jürgen Klopp y había llegado a la final de la Liga de Campeones un año antes. Por aquel entonces, el Dortmund solía apostar por jugadores jóvenes con potencial de desarrollo en sus fichajes. Pero cuando el goleador Lewandowski se marchó al Bayern sin coste alguno, se produjo el mencionado cambio de paradigma.