Emiliano Martínez, alineado para un sorprendente traslado al Inter de Milán después de perderse la transferencia de verano al Manchester United
Un informe afirma que el Inter está interesado en Martínez ante las dudas sobre Sommer
En un nuevo informe de Football Insider, los pesos pesados italianos Inter están interesados en fichar a Martínez cuando se reabra la ventana de transferencia en poco más de un mes. El informe afirma que el Villa está preparado para vender al jugador de 33 años si llega una oferta adecuada a principios del próximo año.
El informe señala que el Inter de Cristian Chivu tiene dudas sobre el actual portero número 1, Yann Sommer, y por lo tanto están evaluando sus opciones de cara a la ventana de transferencia de enero. Los Nerazzurri están actualmente en la cima de la Serie A con 24 puntos, liderando por delante de la Roma, que está en segundo lugar, gracias a una mejor diferencia de goles.
El United optó por fichar al portero belga Lammens en lugar de Martínez
Si bien queda por ver si Martínez se marchará en enero, los rumores siguen circulando tras su fallido traspaso al United de Ruben Amorim en el verano. El ex portero del Arsenal fue reportadamente visto esperando junto al teléfono para saber si Villa y el United habían acordado un traspaso en el día límite, solo para que los Red Devils firmaran en su lugar al joven Senne Lammens.
Lammens ha sido una revelación desde que se mudó a Old Trafford desde el equipo belga Royal Antwerp. El joven de 23 años debutó en la Premier League contra el Sunderland el 4 de octubre, manteniendo la portería a cero mientras el equipo de Amorim registró una victoria por 2-0 gracias a los goles de Mason Mount y Benjamin Sesko.
El ex portero del Club Brugge, Lammens, ha permanecido bajo palos para los siguientes cuatro partidos de liga del United: las victorias por 2-1 y 4-2 sobre Liverpool y Brighton respectivamente, así como los empates 2-2 con Nottingham Forest y Tottenham.
Lammens también debutó con la selección absoluta de Bélgica en su aplastante victoria por 7-0 sobre el débil Liechtenstein en la clasificación para la Copa del Mundo el martes. El equipo de Rudi García posteriormente aseguró su lugar en el torneo del próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos después de encabezar el Grupo J por delante de Gales, que quedó en segundo lugar.
El joven portero recibe elogios del ex entrenador del United, Sir Alex
Tal ha sido la impresionante forma de Lammens que incluso ha sido elogiado por el legendario exentrenador del United Sir Alex Ferguson. Hablando con Raceday RTV a principios de este mes, dijo sobre Lammens: "Hay señales, el entrenador ha tenido algunas buenas señales. En particular, el portero ha sido destacado, solo ha jugado tres o cuatro partidos y se ve realmente bien.
"Por supuesto, Mbeumo y Cunha, los nuevos jugadores de Wolves y Brentford, han contribuido. Espero que el entrenador tenga un poco de éxito porque en el United necesitas tener éxito; las señales están mejorando.
"Creo que victorias consecutivas es algo que equipos como el United siempre deberían esperar. Pero habiendo pasado por un ciclo donde la mejora debe venir esperando y siendo paciente, lo disfrutarán ahora."
Le dijeron al as argentino Martínez que perdió una 'oportunidad única en la vida'
Mientras tanto, el ex portero del Manchester City y Newcastle Shay Given cree que Martínez perdió “la oportunidad de su vida” después de que el United optara por fichar a Lammens en lugar de él.
En una entrevista con 10bet, Given dijo: “Se sintió muy cerca en el mercado que acaba de pasar, con él sin jugar. Creo que el Villa jugó en un partido en vivo el día de la fecha límite, y él no estaba en la plantilla. Todos pensaban que se iba, tal vez al Manchester United, pero eso no sucedió. Luego volvió como número uno nuevamente al Villa.
“Está jugando de nuevo, es su hombre principal. No sé si el barco ha zarpado para un traslado el próximo verano. ¿Manchester United? Probablemente no, ahora que Senne Lammens ha llegado y lo ha hecho muy bien. Tal vez fue una oportunidad única en la vida para Emi, y ahora se ha perdido.”
Se espera que Martínez sea titular cuando el Villa regrese a la acción de la Premier League contra el Leeds United el domingo. Luego podría enfrentarse a ambos, el United y Lammens, cuando los dos equipos se enfrenten en la liga el domingo, 21 de diciembre en Villa Park.
Por otro lado, el United y Lammens buscarán continuar su buen estado de forma cuando reciban al Everton en la liga el lunes por la noche, mientras que los supuestos pretendientes de Martínez, el Inter, se enfrentarán a sus rivales Milan en el derbi el domingo por la noche.