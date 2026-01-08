Adidas está reintroduciendo una “rivalidad juguetona que se ha apoderado del juego”, trayendo consigo a figuras legendarias de todos los rincones del planeta. Esto es “más que un lanzamiento de botas”, y es momento de clavar colores a un mástil preferido.

El nuevo Predator Elite FT está “diseñado para el control, permitiendo a los jugadores ejecutar con precisión en momentos de alta presión”. Será usado por el ‘Galáctico’ del Real Madrid Bellingham y la ganadora del Balón de Oro Femenino Bonmati.

Bellingham está catalogado como “el maestro del control” y una “estrella en una película” que puede elegir “entre un ritmo electrizante y una habilidad que rompe juegos o comandar tranquilamente cualquier situación en el campo”. Se considera que el Predator ha “evolucionado para satisfacer las demandas del jugador moderno” y ofrece “un golpeo óptimo del balón” gracias a su icónica lengüeta plegable. El último lanzamiento también marca el regreso de Powerspine, “una placa de longitud completa y peso ligero que recorre la suela de la bota, proporcionando mayor estabilidad en el mediopié para un golpe más fuerte”.