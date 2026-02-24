¡El Wrexham se salva! Los Red Dragons repelen la remontada del Portsmouth y mantienen su puesto en los play-offs del Campeonato

El Wrexham había sumado cuatro puntos en sus dos últimos partidos contra el Bristol City y el Ipswich Town, este último con una contundente victoria por 5-3, y sabía que otra victoria el martes por la noche le ayudaría a mantener su puesto en los play-offs.

El equipo de Phil Parkinson tuvo un gran comienzo en la primera parte, con dos goles de cabeza que le dieron la ventaja al descanso. Smith se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un centro de Callum Doyle, antes de que Cleworth conectara un cabezazo de George Dobson y pusiera el 2-0 en el marcador.

Todo parecía ir sobre ruedas para los Red Dragons, pero el Portsmouth encontró la manera de volver al partido con un gol muy bien elaborado, en el que Swanson regateó desde atrás y realizó una pared con Regan Poole antes de que un disparo desviado superara a Arthur Okonkwo y entrara en la portería.

El Pompey dominó la mayor parte de la segunda parte, pero le costó crear las ocasiones que necesitaba para empatar el partido. Los visitantes acumularon una gran cantidad de saques de esquina, pero no lograron aprovechar las situaciones a balón parado. En cambio, fue el Wrexham el que amenazó con sentenciar el partido cuando Ollie Rathbone se lanzó al ataque, pero el jugador de 29 años estrelló el balón en el poste cuando parecía que iba a marcar.

Al final, no le costó caro al Wrexham, que se aseguró otra victoria para mejorar sus posibilidades de terminar en los play-offs al final de la temporada.