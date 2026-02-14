El trato brutal de Roberto De Zerbi hacia la exestrella del Marsella sale a la luz tras la amarga salida del temperamental italiano

La etapa de De Zerbi en el Marsella no transcurrió tranquilamente y un momento en particular relacionado con Murillo se ha convertido en símbolo del deterioro de las relaciones entre bastidores.

Durante una sesión de análisis de vídeo tras el partido, el entrenador italiano señaló al internacional panameño delante de toda la plantilla y cuestionó directamente tanto su rendimiento como su mentalidad. Según testimonios desde el vestuario, De Zerbi le comunicó sin rodeos al defensa que no entraba en sus planes de futuro.

Según se informa, Murillo quedó atónito por el intercambio, que tuvo lugar delante de sus compañeros de equipo en lugar de en privado. El incidente causó un revuelo inmediato dentro de la plantilla y se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los jugadores, que ya tenían dificultades para adaptarse al enfoque extremadamente exigente del entrenador.

El estilo de entrenamiento de De Zerbi siempre ha sido intenso, pero en el Marsella se volvió cada vez más conflictivo a medida que los resultados fluctuaban. Las sesiones de entrenamiento se describían como implacables y las reuniones con vídeos eran especialmente minuciosas, en las que se llamaba la atención a los jugadores con frecuencia por errores de posicionamiento o lapsos de concentración.

Para Murillo, el carácter público de las críticas era el problema principal. El defensa había sido un habitual en la rotación y creía que estaba cumpliendo las instrucciones tácticas de su jefe, lo que hacía que la declaración sobre su futuro resultara aún más chocante. A partir de ese momento, las relaciones entre el entrenador y la plantilla comenzaron a fracturarse de forma visible.