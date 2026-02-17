El Tottenham explica sin rodeos por qué Harry Kane rechazará el emotivo regreso del Bayern de Múnich, ya que se prevé que el delantero «definitivo» fiche por el Real Madrid o el Barcelona

Otra antigua estrella de los Spurs, Danny Murphy, declaró recientemente a GOAL, cuando se le preguntó si el regreso de Kane a los Spurs podría ser una decisión al 50 %: «Yo diría que mucho menos. Harry Kane está triunfando donde está ahora mismo, más que triunfando, está volando y marcando muchos goles. Está en un equipo en el que cree que puede competir por la Champions League. Ha ganado su primer título de liga, su primer trofeo.

Siempre está el factor familiar. Nunca podremos saber cómo es eso. Recuerdo que Michael Owen estuvo en España y al cabo de un año solo quería volver a casa con su familia. No conocemos esa faceta de la vida de Kane. Pero desde el punto de vista futbolístico, para volver al Tottenham solo hay una razón por la que volvería allí, y es porque los aficionados lo adoran. En términos futbolísticos, sería para intentar batir el récord de Alan Shearer.

Tal y como está jugando, si quisiera dejar Múnich, creo que tendría otras opciones para ir a otro club y competir por los mayores honores del planeta: títulos nacionales y la Liga de Campeones. Suena romántico volver al Tottenham, pero la realidad es que iría allí para ganar una Copa de la Liga o una Copa de Inglaterra. Es un paso atrás. Estaría bajando de nivel. Con su rendimiento actual, no lo necesita».