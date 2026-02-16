Getty/GOAL
El Tottenham envía una advertencia a Mauricio Pochettino sobre su regreso, ya que la selección estadounidense de fútbol masculino (USMNT) trastoca los planes de traer de vuelta al entrenador argentino a la Premier League
Frank es despedido y Tudor asume el cargo de entrenador interino.
El técnico danés Frank fue destituido de su cargo el 11 de febrero tras solo 38 partidos al frente del equipo. Las riendas han pasado a manos del exentrenador de la Juventus y el Marsella, Igor Tudor, de forma provisional hasta el final de la temporada. En ese momento se tomará una decisión definitiva sobre su continuidad.
Se ha sugerido que Pochettino podría volver a un entorno familiar, tras haber vivido una productiva etapa de cinco años con los Spurs, que incluyó una participación en la final de la Liga de Campeones, que llegó a su fin en 2019. Ahora está al frente de la selección de Estados Unidos, que se prepara para disputar la Copa del Mundo en casa.
¿Sería Pochettino, seleccionador de la selección estadounidense, la elección adecuada para los Spurs?
Teniendo en cuenta esos compromisos internacionales, Zamora no está convencido de que el técnico argentino sea la elección adecuada para el Tottenham. En declaraciones a GOAL a través de los mejores sitios web de apuestas, el exdelantero de los Spurs respondió a la pregunta de si se debería prestar atención a las peticiones de una afición descontenta: «No puede empezar hasta después del Mundial. Si eres su país, le estás diciendo: "No quiero que apartes la vista del balón". Sé que no estás a tiempo completo, todos los días en la oficina, pero yo le diría que no quiero que apartes la vista del balón.
Aunque es el favorito de los aficionados y ellos lo quieren allí, va a ser complicado. Creo que gente como Poch querría tiempo, una buena pretemporada. Quienquiera que vaya allí, querrá toda una pretemporada. Es difícil debido al Mundial. Todos estos jugadores no volverán hasta finales de julio, si algunos de ellos llegan bastante lejos. Querrán un descanso, querrán al menos dos semanas libres. Es un trabajo complicado para cualquiera. Poch, obviamente, lo pasó muy bien allí. No terminó de la mejor manera, pero puedo entender por qué los aficionados quieren que vuelva».
Opciones alternativas: los Spurs no son el único club que atrae a Pochettino.
El Tottenham no será el único club con una vacante de alto perfil este verano, ya que equipos como el Manchester United y el Real Madrid también tienen puestos que cubrir, mientras que se ha hablado de cambios en el Manchester City y el París Saint-Germain.
Cuando se le preguntó si Pochettino tendría otras opciones que considerar, dado que su contrato con la selección estadounidense expira, Zamora añadió, mientras los Spurs tiran de las fibras del corazón: «Las tendrá. Sin embargo, es un gran club, un club enorme. Además, él tiene buenos recuerdos allí.
«Es un club enorme, de verdad. La infraestructura de todo es insuperable. Es solo esa última pieza del rompecabezas la que no han podido resolver en los últimos seis o siete años. Simplemente no ha encajado y no han encontrado ese entendimiento. No entiendo qué es lo que va a hacer que suceda».
Pochettino quiere volver a la Premier League mientras Tudor inicia su mandato
El exjugador y entrenador de los Spurs, Tim Sherwood, cree que Pochettino será contactado independientemente de lo que pase este verano. Ha declarado a Sky Sports: «Sabemos quién va a venir: será Pochettino, al 100 %. No creo que el club sea lo suficientemente valiente como para recurrir a otra persona. Hay otras opciones, pero la presión que supondría para otra persona conseguir ese puesto y perder dos partidos, y que luego la afición dijera "tuvisteis la oportunidad de traer de vuelta a Poch", hace que sea imposible para ellos buscar a otra persona».
El propio Pochettino ha declarado anteriormente a BBC Sport sobre su regreso al fútbol inglés, donde también ha estado al frente del Southampton: «La Premier League es la mejor liga del mundo. Por supuesto que la echo de menos. Estoy muy feliz en Estados Unidos, pero también pienso en volver algún día a la Premier League. Es la liga más competitiva».
Los Spurs, que están en los octavos de final de la Champions League después de que Ange Postecoglou les diera la gloria en la Europa League la temporada pasada, están en el puesto 16 de la tabla de la Premier League, a cinco puntos de la zona de descenso.
Tudor se enfrentará a la prueba más difícil en su primer partido al mando, ya que el Tottenham se prepara para recibir al Arsenal, su archirrival y líder de la clasificación, en el derbi del norte de Londres el domingo.
