El Tottenham advierte del coste «potencialmente catastrófico» del descenso de la Premier League
La tarea de Tudor
Los Spurs se enfrentan actualmente a la realidad casi impensable de un posible descenso, y han nombrado a Tudor en un intento desesperado por alejarse de la zona de peligro. Se encuentran en el puesto 16 de la tabla de la Premier League, con solo 29 puntos en 26 partidos. Los Spurs están a cinco puntos del West Ham United, que ocupa el puesto 18, pero los Hammers están en mucho mejor forma: han ganado tres de sus últimos cinco partidos, mientras que sus acérrimos rivales no han ganado ninguno, lo que ha llevado al despido de Thomas Frank.
Ahora, el Telegraph informa de que los Spurs se enfrentan a un golpe financiero de «decenas de millones de libras», independientemente de si descienden o no, ya que es casi seguro que se perderán el fútbol europeo, lo que significa que no activarán las bonificaciones incluidas en sus acuerdos de patrocinio. Se dice que muchos de esos patrocinadores tienen cláusulas de descenso que permiten la renegociación o la rescisión.
Un experto citado en el informe afirma: «Las sanciones por no clasificarse para Europa ascienden por sí solas a decenas de millones. La cifra sería aún mayor y potencialmente catastrófica si el club descendiera».
¿Podría descender el Tottenham?
El primer partido de Tudor será contra el Arsenal, y los Spurs parecen tener una recta final bastante complicada, que incluye visitas a Anfield para enfrentarse al Liverpool, al Stadium of Light para enfrentarse al Sunderland, que está disfrutando de una temporada excepcional, y a Stamford Bridge para jugar contra el Chelsea en la penúltima jornada de la campaña. Los Spurs también se enfrentarán a partidos decisivos contra equipos como el Nottingham Forest, el Wolves y el Leeds United; aún está por ver si Tudor conseguirá que el club esté a la altura antes de esos partidos.
The Telegraph cita a una fuente que afirma: «Algunas empresas ven el descenso como una posibilidad realista y ya están revisando sus contratos. Ya parece claro que algunos objetivos, como la clasificación para Europa, no serán factibles, pero el mayor temor es el descenso».
Por su parte, Tudor ha insistido en que tiene una sola misión: sacar al Tottenham del atolladero.
La promesa de Tudor
Tudor declaró al llegar como bombero: «Es un honor unirme a este club en un momento tan importante.
Soy consciente de la responsabilidad que se me ha encomendado y tengo claro cuál es mi objetivo: aportar mayor consistencia a nuestro rendimiento y competir con convicción en cada partido.
Hay mucha calidad en esta plantilla, y mi trabajo consiste en organizarla, dinamizarla y mejorar rápidamente nuestros resultados».
El director deportivo Johan Lange añadió: «Igor aporta claridad, intensidad y experiencia para afrontar momentos difíciles y generar impacto.
Nuestro objetivo es sencillo: estabilizar el rendimiento, maximizar la calidad de la plantilla y competir con fuerza en la Premier League y la Champions League».
¿Qué viene después?
El primer partido de los Spurs será contra los Gunners, en lo que podría ser el derbi más importante del norte de Londres en una generación, con el Arsenal persiguiendo el título y los Spurs luchando desesperadamente por evitar el descenso a la Championship.
Los Spurs afirmaron en su comunicado de presentación de Tudor que simplemente no pueden aceptar la idea del descenso.
Dijeron: «Nos complace confirmar el nombramiento de Igor Tudor como entrenador del equipo masculino hasta el final de la temporada, sujeto a la obtención del permiso de trabajo.
Igor se une a nosotros con un objetivo claro: mejorar el rendimiento, obtener resultados y subir puestos en la tabla de la Premier League. Su mandato es sencillo: aportar organización, intensidad y competitividad al equipo en una fase decisiva de la campaña».
