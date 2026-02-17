¿El sustituto perfecto de Bruno Fernandes? La leyenda del Manchester United insta a Cole Palmer a realizar un fichaje «increíblemente emocionante» y le dice al actual capitán que considere dejar Old Trafford

El maestro portugués ha sido el indiscutible motor del United desde su llegada, llevando a menudo al equipo a través de épocas turbulentas con su incansable creatividad. Sin embargo, ahora que el club está bajo la dirección de los copropietarios INEOS y Sir Jim Ratcliffe, ha comenzado una nueva era de reajuste estratégico. Si bien la visión a largo plazo es devolver al United a la cima del fútbol, el futuro inmediato sigue siendo incierto, ya que el equipo sigue luchando por mantener la consistencia en el campo. En este contexto de incertidumbre, Saha cree que el mediocampista portugués debe sopesar su lealtad frente a su cada vez menor tiempo en la élite.

Al hablar del dilema del jugador, Saha admitió que, aunque la dedicación de Fernandes al escudo es incuestionable, la falta de un camino deportivo claro bajo la nueva jerarquía es una preocupación válida. «Creo que, por el respeto que todos le tenemos a Bruno Fernandes, es un jugador fantástico. Tiene que pensar en su futuro porque, viendo la estrategia de INEOS, su forma de pensar es muy incierta», declaró Saha a CasinoHawks.

El exdelantero señaló que, a sus 31 años, la ambición de Fernandes de levantar los mayores trofeos del fútbol podría no encajar con un club que aún se encuentra en plena fase de transición. «La realidad es que puedes querer al club todo lo que quieras, pero eso no importa. En algún momento, tienes que tomar tu propia decisión», añadió Saha. «No se trata solo de trofeos, porque sabemos al 100 %... que Bruno quiere ganar un gran trofeo con el Manchester United».