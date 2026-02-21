El Sacramento Republic ficha al veterano centrocampista de la MLS Memo Rodríguez con un contrato de agente libre

El Republic era uno de los favoritos para ganar la USL el año pasado, pero se quedó corto. El segundo puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste les situaba en una buena posición para luchar por el xº título de la historia de la franquicia. Sin embargo, el Orange County SC les eliminó en la tanda de penaltis de la primera ronda de los playoffs.

El veterano capitán Rodrigo López se retiró al final de la temporada, mientras que otros 10 jugadores abandonaron el equipo. También buscan cubrir un hueco en la dirección tras la marcha del director general Todd Dunivant, que asumió el cargo más alto en el New York City FC de la MLS.