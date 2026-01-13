+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

El Rondo, edición Real Madrid: ¿Quién fue responsable del despido de Xabi Alonso?

Xabi Alonso se fue, pero los problemas del Real Madrid siguen intactos. ¿Falló el club a su técnico y puede alguien realmente manejar este vestuario?

Xabi Alonso fue despedido el lunes por la tarde, una decisión que dijo tanto del Real Madrid como del propio entrenador. El técnico que el club había cortejado durante años nunca terminó de encajar, no por falta de ideas, sino porque al Madrid le costó acomodarse a ellas. Alonso llegó con una visión futbolística clara y se marchó convertido en el chivo expiatorio de un equipo que aún no sabe cómo —o incluso si— quiere ser dirigido.

Este es el gran dilema del Real Madrid: su adhesión histórica al galacticismo. Los jugadores siempre han sido —y probablemente seguirán siendo— más grandes que el club. El plantel actual no es la excepción. Kylian Mbappé y Vinicius Jr., en particular, son futbolistas extraordinarios, capaces de decidir partidos por sí solos. Sin embargo, no encajan fácilmente en sistemas colectivos y, ciertamente, no parecen dispuestos a adaptarse a las exigencias de cualquier entrenador. Alonso puede ser un técnico brillante, pero todavía no un gran gestor de egos.

Por eso fue apartado. En su lugar, el Madrid promovió al director de la academia, Álvaro Arbeloa, otro exjugador que “conoce” el club. Tal vez pueda extraer mayor consistencia de un grupo tan talentoso como problemático. Solo el tiempo lo dirá. Pero las preguntas permanecen: ¿fue justo con Alonso? ¿Era realmente necesario despedirlo? ¿Y puede alguien, en realidad, entrenar a este equipo?

Los escritores de GOAL analizan el estado del Real Madrid en una nueva edición de El Rondo.

    ¿Hizo bien el Real Madrid al despedir a Xabi Alonso?

    Tom Hindle: Por supuesto que no. Los entrenadores necesitan tiempo y, considerando el contexto, los resultados de Alonso no fueron malos. Sí, hubo algunos empates y un par de derrotas, pero el equipo está a solo cuatro puntos del liderato en LaLiga y sigue muy vivo en la Champions League. Las derrotas en el Clásico siempre duelen, eso es innegable, pero Alonso no tenía por qué irse. Dicho esto, ¿habría mejorado realmente la situación con más tiempo? No estoy del todo convencido.

    Ryan Tolmich: Tan desconcertante como el propio lunes, probablemente. Está claro que Alonso nunca terminó de ganarse el respeto de las figuras más importantes del plantel y, cuando eso ocurre, normalmente el entrenador es el que paga las consecuencias. El problema es que quizá no exista un técnico en el mundo capaz de controlar ese vestuario. Esta vez Alonso fue el chivo expiatorio, pero la mayoría de los entrenadores acabarían en la misma situación frente al nivel de poder que tienen los jugadores en este club.

    ¿Cuál fue el mayor error que cometió en el Real Madrid?

    TH: Intentó entrenar a futbolistas que, en la práctica, no querían ser entrenados. El Madrid necesita un gran táctico, pero también a alguien con energía, con una personalidad capaz de encarnar el concepto de madridismo. Alonso tuvo éxito con un perfil más analítico, casi académico, pero necesitaba adaptar su enfoque para que funcionara en la capital española.

    RT: ¿Aceptar el puesto? Es fácil entender el atractivo de dirigir a algunas de las mayores estrellas del mundo en un club como el Real Madrid, pero el trabajo roza lo imposible incluso para entrenadores muy experimentados. No es casualidad que el club recurriera una y otra vez a Ancelotti y Zidane durante casi una década: respeto. En el Madrid existe una clara falta de respeto hacia los entrenadores, salvo contadas excepciones. Muchos pensaron que la trayectoria de Alonso como jugador le otorgaría ese estatus, pero claramente no fue suficiente.

    ¿Quién tiene la culpa: Xabi Alonso o los jugadores?

    TH: No nos equivoquemos: aquí fueron los jugadores quienes provocaron la destitución del entrenador. Es cierto que Alonso pudo haber hecho ajustes, pero la falta de compromiso de Mbappé, Vinicius y compañía terminó siendo decisiva. Necesitaban implicarse más o, como mínimo, mostrar un respeto básico hacia el técnico. Si Alonso pedía, por ejemplo, hacer el pasillo al rival, debían hacerlo.

    RT: Ambas cosas pueden ser ciertas. Alonso seguramente se llevará aprendizajes y recordará decisiones de las que se arrepiente. Hubo momentos en los que fue demasiado rígido y otros en los que quizá cedió en exceso, algo habitual en un entrenador joven. Aprenderá de ello. La cuestión es si los jugadores también lo harán. Tener voz es importante, pero al final la responsabilidad debe recaer en el entrenador. Debe existir una figura central de autoridad; cuando esa figura no tiene poder real, todo se desmorona. El club seguirá buscando a alguien capaz de convertirse en ese eje y lograr que todos remen en la misma dirección.

    ¿Debe el Real Madrid vender a uno de Vinícius o Mbappé?

    TH: ¿Desde el punto de vista financiero? No. Pero pensando en el bien del club, uno de los dos tendría que salir. Vinicius parece la opción más lógica, incluso con esa aura de “heredero aparente de Cristiano Ronaldo”. El Madrid podría ingresar una suma enorme y él tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Probablemente sea un jugador más comprometido con el colectivo que Mbappé, pero aquí el francés manda, para bien o para mal.

    RT: ¿Es obligatorio hacerlo? No. ¿Sería lo más sensato? Probablemente sí. No falta talento ofensivo y resulta un desperdicio tener tanto dinero invertido en dos extremos izquierdos. Mbappé puede jugar como delantero centro, y lo ha hecho, pero no es la forma óptima de aprovecharlo. ¿No tendría más sentido convertir a uno de ellos en un delantero, un mediocampista o incluso un defensor de élite mediante una transferencia? Seguramente sí, pero es solo uno de los varios temas que el club deberá resolver en el próximo año.

    ¿Es Álvaro Arbeloa un buen reemplazo?

    TH: No. Nadie lo es. Este es un club único, casi indescriptible, que necesita una renovación profunda. Cualquier otro equipo lo habría detectado y actuado en consecuencia. Arbeloa quizá tenga una ligera ventaja por su experiencia en la academia, pero, fuera de eso, se trata de un cargo prácticamente imposible. Es el mejor dentro de un grupo limitado de opciones.

    RT: Por ahora, sí. Conoce bien el club, entiende la política interna y está bien valorado como técnico joven. Aun así, la falta de experiencia pesa, especialmente en una institución como el Real Madrid. Quién sabe, quizá termine siendo el próximo Pep Guardiola, que emergió de circunstancias similares en el Barcelona, pero lo más probable es que el club vuelva a replantearse este puesto en un futuro no muy lejano.

    ¿Qué sigue para Xabi Alonso?

    TH: Elige lo que quieras, Xabi. Es uno de los mejores entrenadores de Europa, lo que deja el abanico de opciones muy abierto. Probablemente quedarían descartados el Barcelona y el Manchester United por rivalidades del pasado. El Manchester City parece un destino lógico, sobre todo si Pep Guardiola decide marcharse al final de la temporada. Y no sería raro que en Liverpool las axilas de Arne Slot empiecen a sudar un poco más de la cuenta.

    RT: Básicamente, a donde quiera. No le faltarán pretendientes de primer nivel y, de forma realista, incluso la selección española podría entrar en escena tras el Mundial de este verano. Lo hecho en Alemania demuestra que es un buen entrenador que aún necesita un par de aprendizajes para convertirse en uno grande. Tal vez Madrid fue esa lección, y saldrá fortalecido de ella. No faltarán clubes dispuestos a apostar por él.

    ¿Cometió Mbappé un error al ir al Real Madrid?

    TH: No, tomó la decisión correcta. Mbappé ha querido jugar en el Real Madrid desde que era prácticamente un niño y tiene todo el derecho de elegir su destino, especialmente si un club está dispuesto a romper su estructura salarial y su química interna para ficharlo. En el PSG ya lo había ganado todo lo que estaba a su alcance, y el equipo incluso mejoró tras su salida. La pregunta es qué viene ahora. Tiene 27 años y, en realidad, nunca ha logrado que un equipo mejore de forma sustancial. A menos que decida integrarse y adaptarse a un sistema colectivo, seguirá marcando muchos goles, pero sin un impacto real en el funcionamiento del equipo. Y, siendo honestos, no hay demasiados motivos para sentir lástima por ello.

    RT: Aún está por verse. ¿Le dolerá el éxito del PSG en la Champions League? Sin duda. Pero, en términos numéricos, no hay manera de catalogar el movimiento de Mbappé como un fracaso. Eso incluye goles y, quizá igual de importante, enormes ingresos y una exposición mediática que lo ha llevado a un nuevo nivel global. ¿Existen asuntos deportivos por resolver? Claro que sí. Pero, con el talento que tiene Mbappé, es razonable pensar que acabará encontrando la fórmula, incluso si para lograrlo necesita dar uno o dos pasos atrás antes de avanzar.

