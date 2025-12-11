+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
American Abroad RondoGOAL
Thomas Hindle,Ryan Tolmich y Salvador Pérez

El Rondo de Americanos en el Extranjero: ¿Christian Pulisic pasa por el mejor momento de su carrera? ¿Qué estrella del USMNT necesita un cambio en enero?

Pulisic está volando, Pepi sigue anotando y Balogun está enrrachado, mientras que un mediocampista de la USMNT puede necesitar un cambio de equipo en enero. GOAL analiza a los estadounidenses en el extranjero en el Rondo de esta semana.

Christian Pulisic está una vez más haciendo que la Serie A parezca bastante fácil semanalmente. Ricardo Pepi está anotando de nuevo. Weston McKennie está, una vez más, demostrando que puede abrirse camino en cualquier alineación a pesar de la constante especulación sobre su futuro. A pesar de todo lo que se dice sobre la influencia de la MLS en el equipo de Mauricio Pochettino, la columna vertebral de la USMNT sigue estando formada por jugadores que dejan su huella en el extranjero, y en este momento, muchos de ellos están en alza.

Eso importa, porque un momento bastante significativo acaba de llegar para este grupo: el sorteo del Mundial de la FIFA 2026. Y aunque el evento en sí fue caótico, el resultado no lo fue. Si las cosas suceden como deberían, EE.UU. cayó en un grupo notablemente indulgente, del tipo que puede preparar el escenario para una verdadera carrera en 2026.

Así que antes de que llegue el próximo campamento en cuatro largos meses, hay mucho para que los fanáticos estadounidenses se sientan bien.

GOAL echa un vistazo al estado de los estadounidenses en el extranjero en otra edición de...The Rondo.

  • Pulisic MilanGetty Images

    Las recientes actuaciones de Pulisic

    Tom Hindle: Increíble, siendo justos. El estadounidense está en un gran momento, y aunque no está en el once inicial cada semana debido a problemas de forma física, ha hecho un caso bastante convincente para ser el mejor jugador de la Serie A actualmente. Ahora solo es cuestión de mantenerse en forma, lo cual no siempre ha sido fácil para él. 

    Ryan Tolmich: Nivel élite. No se puede ocultar en este momento. Ahora mismo, hay pocos extremos mejores en el mundo que Pulisic, quien sigue demostrando su nivel regularmente con el AC Milan. Los medios italianos han señalado que Pulisic es, en muchos sentidos, subestimado por el público en general. Tienen razón. En este momento, no hay muchos extremos en esta forma, y ciertamente no hay muchos por los que cambiarías a la estrella del USMNT.

  • Torino FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Próximo destino de Pulisic a dos años de terminar contrato

    TH: Mantente firme y ve lo que el club te ofrece. Pulisic es un talento inmenso, y probablemente le quede un último gran contrato en Europa. Si él cree que el Milan puede pagarle lo suficiente y hacerlo jugar en los grandes partidos, entonces no hay necesidad de mudarse. De lo contrario, podría tener que irse a otro lado. No puedo explicarlo del todo, pero esto huele a Tottenham. Si no, bienvenido a Miami, Christian.

    RT: Probablemente se queda. Hay pocas razones para alejarse de algo bueno, aunque esa cosa podría no ser tan buena si el Milan queda fuera de Europa nuevamente. En este momento, sin embargo, eso no parece probable, así que con el Milan, una de las marcas más grandes del mundo, aparentemente listo para competir en la Serie A y actualmente liderando la liga. En otras palabras: ¿Por qué irse?

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-PAFOSAFP

    ¿Está McKennie comenzando a encontrar su forma en la Juventus?

    TH: Ha marcado un par de goles, lo cual es ciertamente algo bueno. Pero por la diez millonésima vez, ¿cuál es su mejor posición? Al entrenador Luciano Spalletti parece gustarle en la derecha (o cercano) de un trío ofensivo, o como un carrilero derecho ofensivo. No estoy tan seguro de que sea su mejor posición, pero la política de Pochettino ha sido que si estás obteniendo minutos, estás en el equipo. Sin quejas, por ahora. 

    RT: La muerte, los impuestos y McKennie resolviéndolo todo. Todas son certezas, y no importa cuánto parezca que las cosas están en contra del centrocampista de USMNT, él siempre se las arregla para salir adelante. Ha estado muy bien para la Juventus recientemente, pero, como es típico en él, siempre está esta posibilidad latente de que las cosas cambien, especialmente con su contrato terminando esta temporada. Sin embargo, cuando está empoderado y en control de su propio destino, McKennie tiende a dar un paso adelante.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSVAFP

    ¿Quién te ha impresionado más en las últimas semanas?

    TH: Folarin Balogun. Ha dejado atrás la tarjeta roja de hace unas semanas y está en excelente forma para el Mónaco. Alcanzar 20 goles esta temporada parece estar al alcance, lo cual sería muy positivo para el USMNT. 

    RT: Hay contendientes, pero digamos Ricardo Pepi. Cuando estaba de titular para el PSV la temporada pasada, marcó. Desde el banco esta temporada, marcó. Y ahora, por supuesto, está comenzando de nuevo y anotando aún más. Tiene tres goles en sus últimos tres partidos y una asistencia en ese periodo. También creó un gol en la victoria 4-1 del PSV sobre el Liverpool. Su lesión permitió que Balogun interviniera y dejara su declaración en el USMNT, pero Pepi está haciendo su propia declaración a nivel de club.

  • Leeds United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Ha hecho Brenden Aaronson lo suficiente para entrar en los planes de Poch?

    TH: Meh. ¿Tal vez? Estar indeciso es tan aburrido aquí, pero Aaronson simplemente no tiene la calidad en el último tercio para desplazar a alguien más del XI. Será un buen jugador de equipo. Y eso está bien. Es muy difícil ser un buen jugador de equipo en la Premier League. Eso debe tenerse en cuenta.

    RT: Está en la mezcla, seguro. Una cosa acerca de Aaronson es que aporta el tipo correcto de actitud y cultura a un equipo, así que incluso si hay opciones más dinámicas, no se puede subestimar lo que Aaronson hace. Dicho esto, también está dejando su huella en los partidos de la Premier League, lo cual, hace solo unos pocos años, lo haría un titular automático para cualquier grupo de USMNT. Pochettino ha dicho que está buscando los jugadores adecuados para formar el equipo correcto, y Aaronson parece encajar en ese molde.

  • Atalanta BC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    ¿Quién en Europa necesita considerar un movimiento?

    TH: Hay dos respuestas aquí. La primera es Yunus Musah (ya) por falta de tiempo de juego. Sal de Atalanta inmediatamente. La más interesante es Ricardo Pepi. Ciertamente es hora de que se ponga a prueba a un nivel más alto. ¿Significa eso la Premier League? Tal vez. Pero puede hacerlo mejor que el PSV, en este momento. 

    RT: ¡Musah, ven al frente! El traslado a Atalanta ha sido un lío, uno que probablemente lo tenga afuera mirando hacia adentro en este momento en lo que respecta al Mundial. Para arreglar eso, necesita jugar. Eso podría tener que venir a través de un regreso a Milán.  Pero eso no importa ahora porque Musah solo necesita estar en el campo, donde sea que sea, mientras busca ganarse su lugar con los Estados Unidos.

