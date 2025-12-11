El Rondo de Americanos en el Extranjero: ¿Christian Pulisic pasa por el mejor momento de su carrera? ¿Qué estrella del USMNT necesita un cambio en enero?

Christian Pulisic está una vez más haciendo que la Serie A parezca bastante fácil semanalmente. Ricardo Pepi está anotando de nuevo. Weston McKennie está, una vez más, demostrando que puede abrirse camino en cualquier alineación a pesar de la constante especulación sobre su futuro. A pesar de todo lo que se dice sobre la influencia de la MLS en el equipo de Mauricio Pochettino, la columna vertebral de la USMNT sigue estando formada por jugadores que dejan su huella en el extranjero, y en este momento, muchos de ellos están en alza.

Eso importa, porque un momento bastante significativo acaba de llegar para este grupo: el sorteo del Mundial de la FIFA 2026. Y aunque el evento en sí fue caótico, el resultado no lo fue. Si las cosas suceden como deberían, EE.UU. cayó en un grupo notablemente indulgente, del tipo que puede preparar el escenario para una verdadera carrera en 2026.

Así que antes de que llegue el próximo campamento en cuatro largos meses, hay mucho para que los fanáticos estadounidenses se sientan bien.

GOAL echa un vistazo al estado de los estadounidenses en el extranjero en otra edición de...The Rondo.