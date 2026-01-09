Entrando en su 42º año de existencia, la silueta Tiempo sigue siendo atemporal, pero a pesar de estar arraigada en el juego de destreza y creatividad, no hay duda de que ha perdido algo de relevancia entre los atletas más innovadores de Nike a medida que los años pasan, ya que optan por opciones más ligeras y/o extravagantes.

Con su diseño funcional y cómodo, el Tiempo ahora está encasillado como la elección del defensa central, con el incondicional del Liverpool Virgil van Dijk y William Saliba del Arsenal entre los usadores más prominentes del silo en el juego moderno.

Pero dice mucho que, en el contexto de ese lento declive como la bota preferida para los jugadores atacantes más emocionantes, Nike nunca ha discontinuado la línea Tiempo, que ha seguido siendo enormemente popular en el césped artificial y en los partidos de las ligas de domingo en todo el mundo.

Ahora, mientras se mantienen fieles a la simplicidad fundamental del diseño, han renovado la bota para el jugador creativo moderno...