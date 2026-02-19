El Reino Unido se prepara para una gran victoria en la Copa del Mundo, ya que los pubs reciben luz verde para ampliar su horario de apertura durante el torneo de verano

El Gobierno del Reino Unido ha tomado medidas oficiales para «sacar la tarjeta roja a la burocracia» al permitir que los pubs permanezcan abiertos hasta más tarde durante la Copa del Mundo de 2026. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, confirmó que se flexibilizarán las restricciones de licencia para todos los partidos eliminatorios en los que participe la selección nacional. Esta decisión supone un cambio con respecto a propuestas anteriores más restrictivas, que solo habrían permitido tales ampliaciones si un equipo llegaba a cuartos de final.

Según las nuevas directrices, los locales podrán permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada para la mayoría de los partidos de la fase eliminatoria. Sin embargo, reconociendo los retos que plantean las zonas horarias de Estados Unidos, México y Canadá, esta hora se retrasará hasta las 2 de la madrugada para los partidos que comiencen a las 10 de la noche en el Reino Unido. La supresión generalizada de estas restricciones elimina la carga administrativa que suponía para los propietarios, que antes tenían que lidiar con complejos trámites burocráticos para poder abrir hasta tarde.

«Dado que los partidos de la Copa del Mundo de este año empiezan más tarde, no queremos que los pubs den el pitido final antes del gol de la victoria», declaró Mahmood. «Por eso, vamos a sacar la tarjeta roja a la burocracia y a ampliar el horario de los pubs para que los aficionados puedan tomarse otra ronda sin perderse ni un solo minuto del partido. Este verano brindaremos por nuestros chicos en la Copa del Mundo y por nuestros vecinos. Los aficionados no tendrán que irse a casa antes de que el fútbol vuelva a casa».