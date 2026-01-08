Solskjaer había presenciado de cerca el ascenso de Ronaldo como adolescente en Old Trafford y, comprensiblemente, se lanzó a la idea de que el múltiple ganador del Balón de Oro liderara su ataque. Pero McKenna, ahora jefe de Ipswich Town, estaba preocupado.

"'¿Cómo nos vamos a defender?' Esa es la primera cosa que dice [McKenna]", recordó Solskjaer en el podcast noruego NRK.

Nadie más en el club quería escuchar a McKenna, con todas las camisetas que el club estaba a punto de vender, las perspectivas comerciales y el frenesí en las redes sociales que se estaba generando. Pero con el beneficio de la retrospectiva, Solskjaer desearía haber escuchado a su confiable asistente.

"Probablemente fue una elección equivocada para todos nosotros", admitió. "Pero sentimos que era la decisión correcta en ese momento y lugar."

Aunque el regreso de Ronaldo inicialmente desató una ola de euforia en Old Trafford y anotó muchos goles en su primera temporada de regreso, también destruyó todo lo que Solskjaer había estado construyendo. La etapa de tres años del noruego al frente del United a menudo se recuerda por cómo terminó, y sin embargo, su mandato también fue testigo de momentos increíbles. El fútbol, por ejemplo, también fue el más emocionante que ha sido bajo cualquier entrenador desde Sir Alex Ferguson.

Y así, mientras muchos fanáticos rivales podrían estar riéndose ante la perspectiva de que Solskjaer regrese al banquillo del United más de cuatro años después de haber sido despedido, su segunda venida puede ser un éxito, siempre y cuando no se deje llevar por la arrogancia nuevamente.