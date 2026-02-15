Tras la victoria del sábado sobre la Real Sociedad, Arbeloa declaró a Real Madrid TV: «No vamos a descubrir nada nuevo sobre Trent. Ha sido una agradable sorpresa ver cómo entiende el juego, cómo ve los espacios. Esas cosas son muy importantes para un entrenador, tener jugadores que entienden lo que queremos».

«No solo los pases para que el equipo funcione, sino todo lo que queremos de él».

Alexander-Arnold fue elegido por delante de Dani Carvajal, que también recuperó la forma al mismo tiempo que su compañero, lo que hizo que Federico Valverde volviera al centro del campo. El lateral español sustituyó a Trent en la última media hora en casa, y Arbeloa elogió al creativo lateral, añadiendo: «Al trabajar con [Alexander-Arnold], me parece un chico muy inteligente, que entiende muy bien el juego y capta rápidamente lo que queremos de él.

No es el típico lateral que siempre va a estar en la banda, también puede jugar en el centro. Queremos que los jugadores sean capaces de intercambiar posiciones. Tenemos suerte de contar con un jugador así».

El técnico del Real Madrid también elogió a Vinicius Junior, que marcó dos goles contra la Real Sociedad tras perderse la victoria por 2-0 sobre el Valencia por sanción, diciendo: «Llevo un mes viendo a un Vinicius fantástico, no solo en este partido. Ha estado jugando a un nivel muy alto, siendo un jugador decisivo. Para mí, es un jugador que va más allá de los números, capaz de influir en los partidos».