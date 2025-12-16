¡El Real Madrid tiene 'barcelonitis aguda!' - Joan Laporta acusa al presidente Florentino Pérez y compañía de obsesión con el Barcelona mientras responde a los fuertes comentarios sobre el caso Negreira

Hablando con los periodistas, el supremo del Blaugrana sugirió que el enfoque implacable del Real Madrid en los problemas legales del Barcelona es sintomático de un problema psicológico más profundo dentro del 'corazón' de su afición. Lejos de sentirse intimidado por la acusación privada de Madrid en el caso Negreira o las denuncias públicas de Pérez, Laporta afirmó que la obsesión se ha convertido ahora en algo crónico.

"Antes era 'Barcelonitis', pero ahora es 'Barcelonitis aguda'," declaró Laporta. "Veo que la Barcelonitis está instalada en el corazón de los aficionados del Madrid."

Cuando se le preguntó por qué cree que el Madrid ha adoptado una postura tan agresiva recientemente, Laporta restó importancia a los argumentos legales específicos y señaló en su lugar al estado mental de sus rivales.

"Pregúntales a ellos," respondió. "Lo que veo es que tienen Barcelonitis aguda, y esto nos viene bien."

En opinión de Laporta, el ruido que sale del Bernabéu es en realidad una señal positiva para su propio club. Argumentó que si el Real Madrid está dedicando sus Asambleas Generales a diseccionar la historia y las batallas legales del Barcelona, están descuidando su propia casa.

"Significa que están más preocupados por nosotros de lo que realmente tienen que preocuparse," añadió, sugiriendo que la distracción finalmente les costará a Los Blancos en el campo.