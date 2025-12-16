¡El Real Madrid tiene 'barcelonitis aguda!' - Joan Laporta acusa al presidente Florentino Pérez y compañía de obsesión con el Barcelona mientras responde a los fuertes comentarios sobre el caso Negreira
Perez irrita al Barcelona con comentarios mordaces
La guerra de palabras entre los dos superpoderes del fútbol español ha alcanzado un punto álgido, con el presidente del Barcelona, Laporta, lanzando un contraataque sarcástico pero punzante contra su homólogo en el Santiago Bernabéu. Apenas unos días después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pronunció un discurso contundente ante los socios de su club, describiendo el 'Caso Negreira' como el mayor escándalo en la historia del fútbol, Laporta ha ridiculizado la agresión, diagnosticando a los campeones europeos reinantes con un complejo severo respecto a los gigantes catalanes.
La relación entre los dos clubes, que había sido definida recientemente por una conveniente alianza sobre el proyecto de la Superliga Europea, parece haberse fracturado completamente. Tras el discurso de tierra quemada de Pérez en el que atacó a Barcelona, La Liga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los medios, Laporta enfrentó a la prensa para ofrecer su propia evaluación médica de la situación en la capital.
- AFP
Un diagnóstico de 'Barcelonitis aguda'
Hablando con los periodistas, el supremo del Blaugrana sugirió que el enfoque implacable del Real Madrid en los problemas legales del Barcelona es sintomático de un problema psicológico más profundo dentro del 'corazón' de su afición. Lejos de sentirse intimidado por la acusación privada de Madrid en el caso Negreira o las denuncias públicas de Pérez, Laporta afirmó que la obsesión se ha convertido ahora en algo crónico.
"Antes era 'Barcelonitis', pero ahora es 'Barcelonitis aguda'," declaró Laporta. "Veo que la Barcelonitis está instalada en el corazón de los aficionados del Madrid."
Cuando se le preguntó por qué cree que el Madrid ha adoptado una postura tan agresiva recientemente, Laporta restó importancia a los argumentos legales específicos y señaló en su lugar al estado mental de sus rivales.
"Pregúntales a ellos," respondió. "Lo que veo es que tienen Barcelonitis aguda, y esto nos viene bien."
En opinión de Laporta, el ruido que sale del Bernabéu es en realidad una señal positiva para su propio club. Argumentó que si el Real Madrid está dedicando sus Asambleas Generales a diseccionar la historia y las batallas legales del Barcelona, están descuidando su propia casa.
"Significa que están más preocupados por nosotros de lo que realmente tienen que preocuparse," añadió, sugiriendo que la distracción finalmente les costará a Los Blancos en el campo.
La fractura de la Superliga
Quizás la parte más reveladora de la refutación de Laporta fue su explicación de por qué el tono ha cambiado tan drásticamente. Durante varios años, Laporta y Pérez fueron aliados extraños, unidos contra la UEFA y el presidente de La Liga, Javier Tebas, en su búsqueda de la Superliga Europea. Estaban hombro con hombro como los dos últimos defensores del proyecto separatista.
Sin embargo, Laporta insinuó que esta alianza ahora está muerta y que la renovada hostilidad de Madrid proviene de la decisión de Barcelona de volver a acercarse al establishment.
"Si el discurso ha cambiado, es posiblemente porque hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos y ahora, viendo que este proyecto no ha dado frutos, no ha cuajado," explicó Laporta, aludiendo a los planes estancados de la Superliga.
Confirmó que Barcelona ahora está buscando activamente reparar su relación con el organismo rector del fútbol europeo, dejando al Real Madrid aislado en su rebelión. "Tenemos un posicionamiento claro de alcanzar un acuerdo con la UEFA y creo que es lo mejor para nuestro club," afirmó. Esta divergencia estratégica parece haber eliminado el bozal diplomático que previamente impedía a Pérez desatar por completo su furia sobre el escándalo Negreira.
- Getty Images Sport
Desafío ante 'la verdad'
Las declaraciones de Laporta son una respuesta directa a la afirmación de Pérez de que "se debe conocer la verdad" en relación con los pagos que el Barcelona hizo al exoficial de arbitraje José María Enríquez Negreira. Pérez había dicho a los socios del Madrid que era una "locura" que no hubiera habido consecuencias deportivas para el Barça por pagar más de 7 millones de euros a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante un período de 18 años.
Mientras que Madrid, respaldado por su entrenador Xabi Alonso, afirmó que la falta de castigo "sorprende a la gente en el extranjero," Laporta permanece impasible. Él ve el constante aluvión de críticas desde Madrid no como una búsqueda de justicia, sino como una táctica para desestabilizar a su equipo, una táctica que él acoge con agrado.
"Que sigan hablando constantemente del Barça desde la capital, desde nuestro eterno rival," concluyó Laporta con un mensaje de desafío. "La barcelonitis aguda nos viene bien."
A medida que los procedimientos legales sobre el caso Negreira continúan avanzando por los tribunales españoles, el alto al fuego diplomático entre los rivales del Clásico ha terminado definitivamente. Con Madrid exigiendo "justicia" y el Barça diagnosticando "obsesión", el escenario está preparado para una temporada donde las batallas en las salas de juntas son tan intensas como las que se libran en el campo.