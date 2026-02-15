El Real Madrid ofrece información sobre la lesión de Kylian Mbappé antes de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica, después de que el delantero se perdiera la victoria contra la Real Sociedad

Mbappé marcó los dos goles del Real Madrid en su derrota por 4-2 en el Estadio da Luiz en la octava jornada de la Liga de Campeones. Andreas Schjelderup marcó dos goles, uno antes y otro después del penalti de Vangelis Pavlidis al filo del descanso, pero el momento decisivo del partido llegó en los últimos compases del encuentro.

El Benfica necesitaba marcar un cuarto gol para asegurarse una plaza en los playoffs y, en el minuto 98, consiguió un tiro libre en una posición peligrosa. El portero Anatoliy Trubin marcó finalmente un gol de cabeza en los últimos minutos para enviar al equipo de José Mourinho a la siguiente ronda de la Liga de Campeones a costa del Marsella, mientras que la victoria por 4-2 supuso la eliminación del Real Madrid de los ocho primeros.

Ambos equipos reanudarán su rivalidad el martes por la noche en Lisboa, antes del partido de vuelta en España la semana que viene.

El Real Madrid se preparó para el partido del martes con una contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad el sábado por la noche, pero Mbappé no jugó en el triunfo en casa, lo que ha suscitado especulaciones sobre su posible ausencia en el choque contra el equipo portugués.

Sin embargo, los blancos han dado una noticia sobre Mbappé, que es el máximo goleador de la Liga esta temporada con 23 goles a su nombre tras marcar en la victoria por 2-0 del pasado fin de semana en Valencia.