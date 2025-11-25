El Real Madrid confirma las lesiones de Thibaut Courtois y Dean Huijsen, ya que el portero y el defensor se retiran del equipo para enfrentar al Olympiacos
Courtois descartado para el choque de la Liga de Campeones
A Madrid le dieron un duro golpe antes de su viaje de la Liga de Campeones al Estadio Georgios Karaiskakis el miércoles, ya que Courtois fue descartado del equipo para enfrentar al equipo griego. Al ex portero del Chelsea y Atlético de Madrid se le ha diagnosticado gastroenteritis.
"Tras una examinación hoy por los Servicios Médicos del Real Madrid, Thibaut Courtois ha sido diagnosticado con una infección gastrointestinal viral. Se perderá el viaje a Atenas. Su condición será monitoreada," decía el comunicado oficial de los Servicios Médicos del Real Madrid el martes.
Según un informe de El Desmarque, Courtois no participó en la sesión de entrenamiento del equipo en Valdebebas el martes. De hecho, el belga dejó el complejo de entrenamiento incluso antes de que comenzara la sesión de entrenamiento. Queda por ver si Courtois estará en condiciones de jugar en el enfrentamiento de este fin de semana contra el Girona.
- Getty Images Sport
Lunin se prepara para ser titular en el arco contra Olympiacos
Andriy Lunin no ha tenido una sola oportunidad bajo el mando del entrenador Xabi Alonso hasta ahora, con Courtois como titular en la portería en los 17 partidos del Madrid en La Liga y la Liga de Campeones esta temporada. Sin embargo, el partido del miércoles contra el Olympiacos podría ser una bendición disfrazada para el ucraniano fuera de favor.
Habiendo llegado del Zorya Luhansk como un prometedor joven de 19 años en 2018, el mismo verano en que Courtois se unió desde el Chelsea, la carrera de Lunin en el Madrid ha tenido dificultades para despegar. Sin embargo, el joven de 26 años ha ofrecido momentos de brillantez bajo los palos. En la temporada 2023-24, Courtois sufrió una temprana lesión de ligamento cruzado anterior, lo que llevó al Madrid a fichar a Kepa Arrizabalaga en calidad de préstamo. Mientras que Kepa inicialmente se quedó con el puesto titular bajo Carlo Ancelotti, las impresionantes actuaciones de Lunin pronto lo vieron hacerse con la posición.
Fue excepcional a lo largo de la campaña, especialmente en la Liga de Campeones. Su destacada actuación contra el RB Leipzig en los octavos de final ayudó al Madrid a avanzar para enfrentar al actual campeón Manchester City en los cuartos de final, donde realizó heroicas paradas en la tanda de penaltis en el Estadio Etihad para llevar a Los Blancos a las semifinales. En última instancia, Lunin jugó un papel fundamental cuando el Madrid levantó tanto el título de La Liga como el de la Liga de Campeones, logrando 31 apariciones. Eso es la mitad del número total de veces que ha jugado en la capital española.
El mes pasado, Alonso habló sobre la falta de tiempo de juego de Lunin. “Lunin siempre debe estar preparado porque siempre pueden surgir contingencias," dijo. "Tenemos un gran portero con Thibaut, pero Andriy también es muy capaz. En diciembre tenemos la [Copa del Rey], y veremos qué decisión tomamos. Pero debe sentirse listo. Y lo está.”
Madrid lidiando con múltiples ausencias
El martes, las noticias sobre Courtois no fueron el único golpe para el Madrid. El defensa central Huijsen tampoco participó en el entrenamiento del equipo el martes y posteriormente fue excluido de la convocatoria que viajará a Grecia. El español ha estado lidiando con problemas de condición física últimamente, lo que parece haber afectado también su forma en el campo.
Se une a los compañeros defensas centrales Antonio Rudiger, David Alaba y Eder Militao en la lista de bajas. Eso dejaría a Raúl Asencio – quien ha mostrado una mejora dramática bajo la dirección de Alonso tras sus fallos en el Mundial de Clubes – como el único defensa central en forma en la plantilla.
Álvaro Carreras, quien ha jugado como defensa central por el lado izquierdo una vez esta temporada, podría ser colocado junto a Asencio en el centro de la defensa. Ferland Mendy, quien se ha recuperado de una lesión a largo plazo pero aún no ha hecho una aparición esta temporada, también podría surgir como una alternativa. Mientras tanto, las estrellas del Real Madrid Castilla, Mario Rivas y Diego Aguado, también podrían recibir posibles convocatorias, con este último ya habiendo debutado bajo Ancelotti la temporada pasada.
- AFP
Alonso necesita desesperadamente una victoria
El Madrid parecía imparable tras conseguir 13 victorias en sus primeros 14 partidos, pero su temporada ha encontrado un obstáculo con una derrota ante el Liverpool y empates contra el Rayo Vallecano y el Elche. El equipo de Alonso a menudo parece carente de ideas en el campo, con una presión creciente sobre el español para provocar un cambio de suerte de inmediato. Cualquier otro resultado que no sea una victoria contra el Olympiacos solo amplificará el clamor de críticas que rodean al club en las últimas semanas.