El Real Madrid advirtió que Rodri, objetivo del club, preferiría fichar por otro equipo si abandona el Manchester City
Rodri se acerca al último año de su contrato con el City.
Sin embargo, el futuro a largo plazo de Rodri en el City está lejos de estar asegurado. Pronto entrará en el último año de su contrato en el Etihad Stadium y el Real Madrid lleva mucho tiempo siendo el destino más probable. El Madrid es experto en convencer a los jugadores para que cumplan sus contratos y puedan fichar por el Bernabéu de forma gratuita, como ha hecho con Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, entre otros. Pero la leyenda española Gaizka Mendieta cree que Rodri podría tener otro destino en mente.
Mendieta: Rodri tiene una gran conexión con Barcelona
Mendieta declaró a BetBrothers: «Cuando deje el Manchester City, creo que será de mutuo acuerdo con el club, ya que también existe una gran conexión con el Barcelona. Allí estaban Txiki Begiristain y, por supuesto, Pep Guardiola, pero la decisión final dependerá de Rodri. Sigo pensando que le resultaría difícil fichar por el Real Madrid».
Rodri espera quedarse en el City
Mendieta predice que Rodri querrá quedarse en el City y recuperar el estado de forma que tenía justo antes de sufrir su grave lesión en 2024, un mes antes de ganar el Balón de Oro.
Añadió: «Personalmente, creo que es difícil que eso [su marcha] ocurra, sobre todo conociendo a Rodri, lo apegado que está al club y todo lo demás. Tendría que darse una situación muy extrema en la que se viera obligado a marcharse, en lugar de hacerlo simplemente porque quiere. Creo que quiere quedarse allí y rendir al mismo nivel que cuando optaba al Balón de Oro y a las medallas de la Liga de Campeones. Así que creo que, como jugador, ese es su reto, y eso es lo que quiere demostrarse a sí mismo, al club y a los aficionados».
La marcha de Guardiola haría que Rodri se replanteara su futuro.
Sin embargo, Mendieta cree que hay un factor que podría hacer que Rodri se planteara su futuro en Manchester: la marcha de Pep Guardiola. Se espera que el exitoso entrenador abandone el City al final de la temporada, su décima en el Etihad Stadium. Guardiola se ha negado a comentar los rumores, señalando que aún le queda un año de contrato.
En diciembre declaró: «En los últimos tres o cuatro años, cada cierto tiempo alguien me hace esa pregunta. Tarde o temprano, cuando tenga 75 o 76 años, dejaré el Manchester City. Entiendo la pregunta cuando se acerca el final de mi contrato, pero aún me quedan 18 meses y estoy muy contento, feliz y emocionado con la evolución del equipo y con estar aquí. Es todo lo que puedo decir.
Esa pregunta surge cada temporada en un momento determinado y no me molesta. El club y yo estamos muy unidos en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar y, cuando tenga que suceder, sucederá. No hay discusiones, fin de la discusión. No hay discusiones. No estaré aquí eternamente, pero ya he dicho antes que no estaré aquí para siempre. Ninguno de nosotros estará para siempre en este mundo, pero no hay discusiones».
Guardiola ha ganado seis títulos de la Premier League en ocho intentos con el City, además de conquistar la primera Liga de Campeones del club en 2023. Su marcha dejará inevitablemente una gran sombra en el club y Mendieta cree que podría provocar la marcha de Rodri.
El excentrocampista del Barcelona, Valencia y Middlesbrough añadió: «Si hay algún cambio, creo que será cuando Pep deje el club cuando Rodri también piense en su futuro».
