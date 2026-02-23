Getty
El PSG acuerda pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé tras ganar el jugador del Real Madrid una batalla legal que «se ha prolongado demasiado»
El sistema judicial francés discrepó con el PSG.
La disputa se centró en la negativa del club a cumplir con ciertos compromisos financieros tras la decisión del jugador de 25 años de marcharse como agente libre. Aunque el PSG argumentó inicialmente que estaba protegido por un acuerdo verbal con el jugador, el sistema judicial francés no estuvo de acuerdo. El club ha reconocido ahora que es hora de pasar página y ha declarado: «En aras de la responsabilidad y con el fin de poner fin definitivamente a un procedimiento que se ha prolongado demasiado, el club ha decidido no prolongar este litigio. El Paris Saint-Germain mira ahora con determinación hacia el futuro, centrado en su proyecto deportivo y en el éxito colectivo».
Un final caótico para una era histórica
La relación entre Mbappé y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, se deterioró notablemente durante la temporada 2023-24, cuando el delantero informó al club de que no activaría la renovación de su contrato. Esto provocó que Mbappé fuera apartado temporalmente del primer equipo durante la gira de pretemporada por Asia. Aunque finalmente regresó a los terrenos de juego y ayudó al equipo a conseguir otro título nacional, la tensión seguía siendo palpable. La batalla legal supuso el último y amargo capítulo de una relación que vio a Mbappé convertirse en el máximo goleador de la historia del club.
Para el bando de Mbappé, la resolución supone una reivindicación total de su postura de que el club no tenía derecho a retener los salarios que le correspondían legalmente, independientemente de cómo decidiera marcharse. Su abogado señaló que la decisión del PSG pone fin a un conflicto que se prolongó innecesariamente y consumió una gran cantidad de energía para todas las partes implicadas. Ahora que la sombra legal se ha disipado por fin, el ganador de la Copa del Mundo puede centrarse por completo en su nueva vida en Madrid sin la distracción de los procedimientos judiciales en curso en París.
Desglose del pago récord
La asombrosa cifra de 60,9 millones de euros se detalló en la sentencia dictada por el Conseil de Prud’hommes, que el PSG publicó íntegramente en su página web oficial. La cantidad cubre una amplia gama de pagos pendientes, entre los que destaca la última cuota de una cuantiosa prima por fichaje, por valor de 36,6 millones de euros. Además, el tribunal ordenó el pago de 17,25 millones de euros en concepto de salarios impagados de Mbappé correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, junto con varios millones de euros en concepto de vacaciones y bonificaciones éticas. Esta decisión subrayó la naturaleza contractual indiscutible de las sumas reclamadas por el capitán de Francia.
A pesar de aceptar el golpe financiero, el representante legal del club, Renaud Semerdjian, respondió a la narrativa que rodea el caso. En una declaración desafiante, aclaró: «Contrariamente a las afirmaciones totalmente falsas del jugador y su entorno, el París Saint-Germain ha cumplido con todas las obligaciones que le incumben en virtud de esta decisión, ya sea la publicación de la sentencia, que nunca ha impugnado, o el pago de las cantidades adeudadas». Según se informa, el club procedió a saldar la mayor parte de la deuda —aproximadamente 55 millones de euros— casi inmediatamente después de la sentencia inicial, quedando solo por finalizar el pago de las vacaciones pendientes.
El PSG pasa página con Mbappé
El PSG está ahora desesperado por alejarse de la era «Galáctica», definida por la presencia de Mbappé, Lionel Messi y Neymar. Bajo la dirección del entrenador Luis Enrique, el club está intentando construir una plantilla más cohesionada y orientada al trabajo en equipo, en lugar de una colección de superestrellas individuales. Aunque el pago de 61 millones de euros supone un importante golpe financiero, es uno que el club propiedad de Catar puede absorber mientras busca reinventar su identidad. El comunicado oficial del club hizo hincapié en el deseo de escapar del circo mediático que ha seguido cada paso de esta batalla judicial.
La firmeza de esta decisión significa que la sentencia se convierte en definitiva según la legislación francesa, y se espera que Mbappé reciba el saldo completo del dinero en las próximas semanas. Para la jerarquía de París, pagar la indemnización es un pequeño precio a pagar por el silencio. Mientras el club continúa su búsqueda del esquivo trofeo de la Liga de Campeones, lo hará con las cuentas saneadas y su conflicto interno más costoso finalmente resuelto de una vez por todas.
