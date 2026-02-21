AFP
¿El próximo central del Real Madrid? Los blancos planean fichar a la estrella del Borussia Dortmund
El Real Madrid busca reforzar su defensa central
El Real Madrid ha tenido problemas con las lesiones de sus centrales en los últimos años, con jugadores como Eder Militao, David Alaba y Antonio Rudiger sufriendo lesiones de larga duración en algunos momentos. La llegada de Dean Huijsen procedente del Bournemouth ha ayudado a aliviar la carga de ese trío, mientras que el canterano Raúl Asencio también ha disfrutado de muchos minutos de juego en las dos últimas temporadas.
Mientras que el contrato de Militao dura hasta junio de 2028, los de Alaba y Rüdiger expiran al final de la presente campaña y ambos podrían marcharse como agentes libres en verano.
Esas salidas podrían dejar al Madrid con pocas opciones en defensa, por lo que tiene sentido el rumoreado interés por Schlotterbeck.
Los Blancos «cada vez más convencidos» con Schlotterbeck
Mientras que un internacional alemán podría estar a punto de abandonar el Bernabéu, Rudiger, otro podría incorporarse al equipo, Schlotterbeck.
SegúnAS, el gigante español está «cada vez más convencido» por el rendimiento del jugador de 26 años en el Dortmund, y parece que se ha situado en lo más alto de su lista de centrales más deseados. En los últimos meses se les ha relacionado con jugadores como Ibrahima Konate, Dayot Upamecano y Marc Guehi, aunque estos dos últimos ya han tomado decisiones sobre su futuro: el primero ha renovado con el Bayern de Múnich y el segundo fichará por el Manchester City procedente del Crystal Palace en enero.
Se cree que Schlotterbeck está deseando afrontar un nuevo reto, tras haber jugado en el Dortmund desde su llegada procedente del Friburgo en 2022. Ha disputado 150 partidos con el BVB, marcando nueve goles y ayudando al equipo a alcanzar la final de la Liga de Campeones 2023-24, que ganó el Real Madrid.
El informe añade que fichar a un central este verano es una prioridad máxima y que el Real Madrid valora las «importantes contribuciones» de Schlotterbeck tanto al Dortmund como a la selección alemana en los últimos años. Al igual que ocurre con muchos de los mejores jugadores de la Bundesliga, se creía que Schlotterbeck acabaría fichando por el Bayern, pero el nuevo contrato de Upamecano parece haber frustrado esos planes.
El Barcelona también sigue de cerca al defensa.
Sin embargo, el Real Madrid no es el único gran equipo europeo que se cree que está interesado en Schlotterbeck. El clásico rival, el Barcelona, también aparece mencionado en el informe de AS, y se dice que el cuerpo técnico de Hansi Flick «ha transmitido a la directiva las importantes ventajas que podría aportar la llegada del central», aunque se cree que el equipo catalán está dando prioridad a la llegada de un nuevo delantero centro este verano. Si podrían permitirse pagar 50 millones de euros (43,6 millones de libras esterlinas/58,9 millones de dólares) por Schlotterbeck es otra cuestión a tener en cuenta.
Se cree que la sólida relación del Real Madrid con el Dortmund podría ayudarles a cerrar el acuerdo. El 15 veces campeón de Europa ha fichado a varios jugadores del equipo de Renania del Norte-Westfalia a lo largo de los años, entre ellos Jude Bellingham, Achraf Hakimi y Nuri Sahin.
Probable saga veraniega para Schotterbeck
El interés del Real Madrid por Schotterbeck no es nada nuevo. En enero se informó de que los españoles estaban interesados en él a raíz de la decisión contractual de Upamecano, mientras que, según se dice, habían perdido interés en Konate, del Liverpool.
El director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, dio recientemente una actualización sobre el futuro de Schlotterbeck, revelando: «Llevamos tiempo manteniendo conversaciones positivas y de confianza, y se tomará una decisión a su debido tiempo. Sin duda, no será en verano, todos los implicados están de acuerdo en eso».
En estos momentos, parece poco probable que el defensa firme un nuevo contrato y el Dortmund se enfrentará pronto al dilema de venderlo este año o mantenerlo una temporada más antes de que se marche sin coste alguno.
